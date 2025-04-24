Halil İbrahim, İntikam İçin Geri Dönüyor

HAKİKATİN ATILDIĞI YER

Küçük yaşta kan davası yüzünden babasını kaybeden Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra İstanbul’dan doğduğu Karadeniz’e geri döner. Geri dönüşüyle birlikte, sevdiği kız Yasemin ile evlenip yeni bir hayat kurma hayalleri vardır. Ancak yaşanan olaylar bu hayalleri suya düşürür. Halil İbrahim, intikam alacak bir yolculuğa çıkarken, hayatını Leto’lardan Zeynep’in ortaya çıkışıyla birlikte tamamen farklı bir yön alır.

YENİ TEHLİKELERİN DOĞUŞU

Russo’nun gelişinin ardından Halil İbrahim ve Fikret, yeni bir tehlikeye sürüklenir. İskender’in aldığı karar, savaşın seyrini değiştirmeye başlarken, Halil İbrahim ve Zeynep arasındaki ilişki güç kazanır. Didem, büyük bir sarsıntının ardından Zeynep’e karşı yeni bir cephe açar. Ayrıca, Damla’nın Esma üzerindeki baskısı Fikret’i zor bir seçimle karşı karşıya getirir. Her bireyin kendi mücadelesini verdiği bu bölümde alınan kararlar, geleceği derinden etkileyecek unsurlar taşır.

İNTİKAM VE FEDAKARLIK

Cezaevinde bir saldırıya uğrayan Zeynep, hemen hastaneye kaldırılır. Halil İbrahim, ona bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçer. Rızvan Leto, kızının başına gelenleri duyduğunda çaresiz bir üzüntü içerisine girer. Halil İbrahim, Nihat’ın mekanına ekibiyle saldırarak Hakan’ı yakalar. Peki, Zeynep’in intikamını alacak mı yoksa Hakan’ı öldürmek zorunda mı kalacak? Durumu kritik olan Zeynep kurtulabilecek mi? Didem’in baskısı, Halil İbrahim ve Zeynep’i geri dönüşü olmayan bir yola itecektir. Halil İbrahim, sevdiklerini korumak için istenmeyen bir nikahı kabul ederken, Zeynep bu fedakarlığın bedelini ağır bir şekilde ödeyecektir.

SAVAŞIN EŞİĞİNDE

Kemal’in gerçekleştirdiği infaz, yeni bir savaşın fitilini ateşlerken, İskender ve Fikret arasındaki iş birliği tüm dengeleri yerle bir eder. Russo’nun gelişinin ardından her şey değişmeye başlar. Halil İbrahim ve Zeynep’in aşkı, bu karmaşadan kurtulabilecek mi? Artık hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağı Hudutsuz Sevda, izleyicilere büyük bir merak ve heyecan sunmaya devam ediyor. Hudutsuz Sevda dizisini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.