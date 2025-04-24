Halil İbrahim, İntikam İçin Harekete Geçiyor

GEÇMİŞİNİ UNUTMAYAN BİR DELİKANLI

Küçük yaşta kan davası nedeniyle babasını kaybeden Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl aradan sonra İstanbul’dan memleketi Karadeniz’e güçlü ve yakışıklı bir delikanlı olarak döner. Burada, sevdiği kız Yasemin ile evlenip yeni bir hayat kurmayı planlar. Ancak yaşanan olaylar, bu hayallerin peşinde koşmasına engel olur. Halil İbrahim, intikam yolculuğuna çıktığında, Leto’lardan Zeynep’in hayatına girmesi ona yeni bir yön verir.

ANKA İÇİN HAREKETE GEÇMEK

Zeynep, cezaevinde maruz kaldığı saldırı sonrası hastaneye kaldırılır. Halil İbrahim, Zeynep’e bunu yapanlardan hesap sormak için plan yapar. Kızının başına gelenleri öğrenen Rızvan Leto derin bir üzüntü yaşar. Halil İbrahim, ekibiyle birlikte Nihat’ın mekanına baskın yaparak Hakan’ı yakalar. Zeynep’in intikamını almak için Hakan’ı öldürme niyetinde midir? Zeynep, yaşadığı bu zor durumdan kurtulacak mı? Didem’in uyguladığı baskı, Halil İbrahim ve Zeynep’in hayatını geri dönülmez bir yola sürükler. Halil İbrahim, sevdiklerini korumak için gönülsüz bir şekilde bir nikaha razı olurken, Zeynep bu fedakarlığın bedelini ağır bir şekilde ödemek zorunda kalabilir.

SAVAŞIN ATEŞİNİ YAKAN OLAYLAR

Kemal’in gerçekleştirdiği infaz, yeni bir savaşın başlangıcını ateşlerken, İskender ve Fikret arasındaki iş birliği tüm dengeleri değiştiriyor. Russo’nun gelişi, büyük bir çatışmanın habercisi olur. Zeynep ve Halil İbrahim’in aşkı, bu fırtınadan kurtulabilecek mi? Russo’nun varlığı neleri değiştirecek? Halil İbrahim ve Fikret, kendilerini yeni bir tehlikenin içinde bulur. İskender’in aldığı karar, savaşın gidişatını etkileyecekken, Halil İbrahim ve Zeynep arasındaki bağ daha da güçlenir.

SIRLARIN ORTAYA ÇIKTIĞI ANLAR

Didem, yaşadığı travma sonrası Zeynep’e karşı yeni bir hamle yapar. Damla’nın Esma üzerindeki baskısı ise Fikret’i zor bir seçim yapmak zorunda bırakır. Her karakter, kendi savaşını verirken, alınan kararlar geleceği biçimlendirecek. Russo’nun gelişi, hangi sırları ortaya çıkartacak? Halil İbrahim ve Zeynep, bu fırtınayı aşmayı başarabilecekler mi? Hudutsuz Sevda dizisinin bölümlerini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.