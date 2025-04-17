Halil İbrahim, İntikam Peşinde Büyüyor

YENİ HAYATINA DÖNÜŞ

Küçük yaşta kan davası yüzünden babasını kaybeden Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra yakışıklı ve güçlü bir delikanlı olarak memleketi Karadeniz’e geri dönüyor. Burada, sevdiği kız Yasemin ile evlenip yeni bir hayat kurmayı planlıyor. Ancak olaylar, onun istemediği bir yola doğru sürüklenmesine neden oluyor. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatında, Leto’lardan Zeynep’in ortaya çıkmasıyla köklü değişiklikler yaşanacak.

İNTİKAMIN PEŞİNDE

Zeynep, cezaevinde uğradığı saldırı sonrasında hastaneye kaldırılıyor. Halil İbrahim, Zeynep’e bunu yapanlardan hesap sormak için harekete geçiyor. Kızının başına gelenlerden dolayı derin bir üzüntü içinde olan Rızvan Leto, çaresiz kalıyor. Halil İbrahim, Nihat’ın mekanına ekibiyle birlikte baskın yaparak Hakan’ı yakalıyor. Zeynep’in intikamını almak için Hakan’ı öldürme kararı alacak mı? Zeynep’in durumu kritikken, ona yardım edebilecek mi? Ayrıca, Fikret’in İdris’i vurması, her şeyi alt üst ederken, Halil İbrahim onu saklamak için büyük bir risk almak zorunda kalıyor.

SIRLAR VE TEHDİTLER

Zeyp, ağabeyinin içinde bulunduğu durumla boğuşurken, Didem’in gerçekleri öğrenme çabası Halil İbrahim için yeni bir tehdit oluşturmaya başlıyor. Diğer yandan, Kemal’in Fikret’e karşı kurduğu plan netleşiyor. Esma ve Zeynep ise üzerinde alınan kararlar arasında sıkışmış durumda. Mecnun’un müdahalesi ise dengeleri değiştirecek bir gelişmenin habercisi oluyor. Fikret saklanmaya devam edebilecek mi? Hudutsuz Sevda’daki hesaplaşmalar derinleşiyor ve sırlar gün yüzüne çıkıyor!

FEDAKARLIKLAR VE SAVAŞ

Didem’in uyguladığı baskı, Halil İbrahim ve Zeynep’in hayatını geri dönülemez bir yola sürüklüyor. Halil İbrahim, sevdiklerini korumak uğruna istemediği bir nikaha razı olurken, Zeynep bu fedakarlığın ağır bedelini ödemek zorunda kalacak. Ayrıca, Kemal’in gerçekleştirdiği infaz yeni bir savaşın fitilini ateşlerken, İskender ve Fikret arasındaki iş birliği tüm dengeleri bozuyor. Russo’nun gelişi büyük bir çatışmanın kapısını aralıyor. Zeynep ve Halil İbrahim’in aşkı bu fırtınadan kurtulabilecek mi? Russo’nun varlığıyla neler değişecek? Hudutsuz Sevda’da artık hiçbir şey aynı olmayacak! Kızlar, asıl sürprizi anneleri Sumru ile yüzleştiklerinde yaşayacaklar. Hudutsuz Sevda bölümlerini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.