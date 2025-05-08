Halil İbrahim, Zeynep’le yaşam mücadelesi veriyor

HALİL İBRAHİM’İN DÖNÜŞÜ

Küçük yaşta kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), tam 20 yılın ardından güçlü ve yakışıklı bir delikanlı olarak memleketi Karadeniz’e geri dönüyor. Burada sevdiği Yasemin’le evlenip yeni bir hayat kurmayı planlar. Ancak yaşanan olaylar, bu yeni hayatı kurmasını engelliyor. Halil İbrahim, bir intikam yolculuğuna çıkarak Leto’ların Zeynep’i ile tanıştığında hayatı bambaşka bir yöne gidecektir.

Zeynep İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Cezaevinde bir saldırıya uğrayan Zeynep, hemen hastaneye kaldırılıyor. Halil İbrahim, Zeynep’e bunu yapanlardan hesap sormak üzere harekete geçiyor. Rızvan Leto, kızının yaşadıkları karşısında çaresiz bir şekilde üzülürken, Halil İbrahim ekibiyle birlikte Nihat’ın mekanına saldırıyor ve Hakan’ı yakalıyor. Zeynep’in intikamını almak için Hakan’ı öldürecek mi? Zeynep hastanede hayatta kalacak mı?

YENİ TEHLİKELER VE GÜÇLENEN BAĞLAR

Russo’nun gelişiyle Halil İbrahim ve Fikret, yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. İskender’in aldığı karar, savaşın seyrini değiştirecek ve Halil İbrahim ile Zeynep arasındaki bağ daha da güçlenecek. Didem, yaşadığı büyük sarsıntının ardından Zeynep’e karşı yeni bir cephe açarken, Damla’nın Esma üzerindeki baskısı Fikret’i zor bir karar verme aşamasına getiriyor. Herkes kendi savaşını verirken, alınan kararlar geleceği etkileyecek.

BEKLENMEDİK GELİŞMELER

Zeynep’in aldığı beklenmedik karar, Halil İbrahim ile Didem arasındaki dengeleri alt üst ediyor. Halil İbrahim için yeni bir dönem başlarken, Zeynep’in kararı, Didem’i geri dönüşü olmayan bir yola sürüklüyor. Öte yandan Russo, başlatacağı yeni saldırıyla büyük bir felaketin kapılarını aralıyor. İskender ve Kemal cephesinde alınan kararlar savaşın yönünü değiştirirken, Fikret ve Esma geçmişin gölgesinden kurtulmaya çalışıyor. Ancak en büyük fırtına henüz kopmamış durumda. Zeynep’in adımı, Didem’i nasıl etkileyecek? Russo’nun yeni hedefi kim olacak?