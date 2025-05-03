Halil Özcan, 63 Yıldır Bisikletçilik Yapıyor

DENEYİMLİ BİR BİSİKLET TAMİRCİSİ

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde yaşayan Halil Özcan, 63 yıldır dede mesleği olan bisiklet tamirciliğini sürdürüyor. 73 yaşındaki Özcan, işin inceliklerini ilkokul yıllarında babası Salih Özcan’dan öğrenmeye başladı. Mesleği sayesinde dört çocuğunu okutup evlendiren Özcan, Gündoğan Mahallesi’ndeki atölyesinde bisiklet tamirciliği becerilerini torunlarına aktarıyor.

MESLEĞİNİ SEVİYOR VE GEÇİM SAĞLIYOR

AA muhabirine konuşan Halil Özcan, mesleğe 10 yaşında babasının yanında başladığını ifade etti. 63 yıldır severek çalıştığı bu işten geçimini sağladığını belirten Özcan, “Bu mesleği babamdan öğrendim, dedem de bisikletçiydi. Çırak bulamadığım için torunlarıma bu mesleği öğretiyorum ve onlara bırakmak istiyorum.” şeklinde konuştu. Özcan, atölyesinde yırtık lastik, bozuk pedal ve kırık bisiklet koltukları gibi her türlü tamir işini yapıyor.

Nuri Bahadır, 45 yıldır bisikletlerini tamir için Halil Özcan’a getirdiğini ifade ederek, “Eskiden yollar taşlıydı. Lastiğimiz çok patlardı, zincirimiz atardı. Getiriyorduk, sağ olsun tamir edip bize veriyordu. İlçemizde başka tamirci de yok.” diye ekledi. Bahadır, Özcan’ın mesleğin gerçekleşmesindeki rolünü vurgulayıp, “Dededen babaya, babadan toruna… Şu anda torunu yanında çalışıyor.” şeklinde sözlerine devam etti.

Gündoğan Mahalle Muhtarı Birol Şengün da Halil Özcan’ın dede yadigarı mesleği torunlarına aktarma çabalarını takdirle karşıladı. Şengün, “Sağ olsun ilçemizde de ahilik anlamında dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, efendiliğiyle bizlere örnek olmuş bir abimizdir.” ifadelerini kullandı. Özcan’ın iş ahlakı ve topluma olan katkıları, yaşadığı bölgede büyük bir saygı yatıyor.