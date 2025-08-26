Halil Sevük, Cihazları Yenileyerek Ekonomiye Katkı Sağlıyor

ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SEKTÖRÜNDE YENİLİKLER

Türkiye’nin endüstriyel soğutma alanında önemli bir yere sahip olan Bursalı girişimci Halil Sevük, sektörde hem yenilikçi ürünler üretiyor hem de sürdürülebilir bir gelecek adına hurdaya ayrılmış cihazları yeniden işlevsel hale getiriyor. Şirketinin çevre dostu ve ekonomik yaklaşımı, hem milli ekonomiye hem de doğal çevrenin korunmasına büyük katkılar sunuyor. Halil Sevük, “Atıl duruma geçmiş pano soğutucu cihazlarını ekonomiye kazandırıyoruz. Bu hizmetimizin önemi büyük.” diyerek bu konudaki duyarlılığını vurguluyor.

TASARRUF VE EKONOMİK KATKI

Sevük, Türkiye’de aktif olarak kullanılan on binlerce yabancı menşeli pano soğutucu cihazın arızalandığında işletmeleri pek çok zorlukla karşı karşıya bıraktığını anlatıyor. Yüksek servis maliyetleri, uzun onarım süreleri ve yedek parça sıkıntıları gibi sorunları ortadan kaldırmak için firmanın üretim ve teknik tecrübesi ile farklı markalara özel revizyon çözümleri geliştirdiklerini belirtiyor. “Yurt dışından ithal edilen cihazların yüksek onarım maliyetleri yerine yerli bir firma tarafından onarılması, döviz çıkışını engelliyor ve ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor. Yılda yaklaşık 2 bin arızalı cihazın onarılması ile binlerce firmanın hem zaman hem de maliyet tasarrufu etmesine yardımcı oluyoruz.” diyor.

ÇEVRE VE SÜRDÜRÜBİLİRLİK HEDEFLERİ

Halil Sevük, atıl durumdaki cihazların geri kazanım süreçlerinin işletmelere sağladığı faydalara da değiniyor. “Bu süreç, yeni ekipman yatırımı yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak işletmelerin sermayelerini daha verimli kullanmalarına olanak tanıyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu büyük bir avantaj.” ifadelerini kullanıyor. Sürdürülebilirlik gerekliliğinin altını çizen Sevük, “Elektronik atıklar, doğaya zarar veren ciddi bir tehdittir. Onarılan her bir cihaz, yeni bir cihazın üretimi için harcanacak enerjiyi ve doğal kaynakları koruyor ve elektronik atık miktarını azaltıyor. Bu döngüsel ekonomi modeli, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmamıza yardımcı oluyor.” şeklinde konuşuyor.

TÜRKİYE’YE KATKILAR

Halil Sevük, firmalarına Türkiye’nin dört bir yanından ulaştırılan yaklaşık 2 bin arızalı cihazı başarıyla onarıp müşterilerinin üretim sürekliliğini sağladıklarını belirtiyor. Bu hizmetin sadece onarım faaliyeti değil, aynı zamanda güven ve süreklilik garantisi sunduğunu vurguluyor. “Uludağ Klima, sanayi dünyasının sorunlarına pratik ve kalıcı çözümler üreterek sektördeki liderliğini pekiştiriyor.” diyerek bu başarıyı özetliyor.