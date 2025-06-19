Halil Turgut, Kazada Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU AĞIR YARALANDI

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Kurban Bayramı’nın son gününde orman emvali yüklü traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Halil Turgut (46), 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 9 Haziran’da Akyazı Kuzuluk Tabiat Parkı’nda gerçekleşti. O gün, Turgut’un yönetimindeki traktör devrildi ve Turgut ağır yaralar aldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından, durumunun ağır olduğu belirtilen Halil Turgut, kaza yerine ulaşan ambulansla önce Akyazı Devlet Hastanesi’ne, ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SEAH) 10 gün boyunca tedavi edilen Turgut, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Halil Turgut’un cenazesi, cuma namazının ardından Akyazı Osmanbey Mahallesi Camisi’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.