Halılar Tarlalarda Toplanıyor

ANTALYA’DA EL DOKUMASI HALI HASATI

Antalya’da kış döneminde buğday ekilen tarlalara yaz aylarında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden getirilen binlerce el dokuması halı ve kilim, güneşle pastelleşerek hasat ediliyor. Toplanan halılar, depolara alınmadan önce tozlardan arındırılmak amacıyla yıkanarak müşterilere teslim ediliyor. Döşemealtı’nda, buğday yerine bu yıl değeri milyonlarca olan el dokuması halı ve kilimler hasat ediliyor. Her yıl yaz aylarının gelmesiyle, yüzlerce yıllık geçmişi olan halı ve kilimler, özenle onarıldıktan sonra mikroplardan arındırılmak için steril havuzlara sokuluyor.

RENKLER GÜNEŞLE SOLUYOR

Halı ve kilimlerin güneşe serilmesi, renk solmalarını ve pastelleşmelerini sağlıyor. Serim işlemi sonrasında, binlerce halı güneşin altında belirli aralıklarla çevriliyor, böylece nem ve sıcaklığı en iyi şekilde alarak renklerin tonlaması güçleniyor. Yaklaşık 2,5 ay süren bu süreç, ‘halı tarlası’ olarak adlandırılan alanları, yerli ve yabancı turistler için dikkate değer bir görsel şölen haline getiriyor. Aynı zamanda fotoğraf meraklılarının önemli bir toplama merkezi oluyor.

HALILAR TOPLANMAYA BAŞLADI

Ağustos ayının sonlarına gelindiğinde, Antalya’nın sıcak ikliminde yaz mevsimini geçiren halılar mikroplardan arındırılarak toplanıyor. İşletme sahibi Hasan Topkara, bu yıl 20 binden fazla halı serdiklerini belirtiyor. “Yılbaşından itibaren gelmeye başlayan ürünlerin 5-6 ay içerisinde ön hazırlığını yapıyoruz. Yaz döneminin gelmesiyle birlikte haziran ayının ortalarında havalar uygun olduğunda serim işlemini yapıyoruz” diyor.

RENK TONLAMASI İŞLEMLERİ

Serim yapılan halı ve kilimlerin ilk haftasında, 3-5 günde bir çevrildiğini belirten Topkara, “2,5 ay içerisinde ters-düz yaparak renk tonlamasını gerçekleştiriyoruz. Bu işlemin ardından, halılar tekrar toplanarak depoya alınıyor, tozlardan arınması için yıkanıyor ve ardından müşterilere teslim ediliyor. Haziran-temmuz arasında çevirme işlemini her 3-5 günde yapıyoruz. Temmuz sonrasında ise bu işlemi her gün uyguluyoruz” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, çok değerli olan halıların korunması için gece boyunca nöbet tutarak sabahlara kadar çalıştıklarını da ekliyor.

FOTOĞRAF MERAKLILARI İÇİN GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER

Halı tarlalarındaki renk şölenini sosyal medya aracılığıyla görüp gelen Eda Günay, “Sosyal medya üzerinden gördüm ve yerinde görmek istedim. Renkli olanlar çok güzel gözüküyor. Fotoğraf açısından da çok güzel. Fotoğraf ve videolar çektim, sayfamda paylaşacağım. Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim” ifadelerini kullanıyor.