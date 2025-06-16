Haliliye’de Akıntıya Kapılan İki Kişi

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, sulama kanalında akıntıya kapılan iki kişi için arama çalışmaları üçüncü gününde de sürüyor. Alınan bilgilere göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. İddiaya göre, girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek ile 23 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed El Hüseyin için arama faaliyetleri devam ediyor.

BÖLGEDEKİ EKİPLER GÖREVDE

Bölgedeki arama çalışmaları, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri tarafından yürütülüyor. Ekipler, yaklaşık 20 kilometrelik alanda yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu operasyon, kaybolan kişilerin bulunması için büyük bir çaba harcandığını gösteriyor.