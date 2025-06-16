Haliliye’de İki Kişi İçin Arama

SU KANALINDA ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki sulama kanalında kaybolan iki kişi için arama çalışmaları 3’üncü gününde de sürüyor. Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında meydana geldi. İddiaya göre, girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek ve 23 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed El Hüseyin için arama faaliyeti devam ediyor.

ARAMA EKİPLERİ SAHADA

Bölgedeki arama çalışmaları, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ndeki dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri tarafından sürdürüyor. Ekipler, yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda çalışmasını gerçekleştirmeye devam ediyor.