Haberler

Haliliye’de Yangın Çıktı, Söndürüldü

ŞANLIURFA’DA EV YANGINI

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Alınan bilgilere göre, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi’ndeki müstakil bir evde, nedeni henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

VATANDAŞLAR DURUMU YETKİLİLERE BİLDİ

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hızlı müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın sonucunda evde belirli ölçüde hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çorum’da FETÖ Yalanıyla 15 Milyon TL

Çorum'da telefon dolandırıcılığı yapan 6 şüpheli, 15 milyon lira vurarak yakalandı. Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp vatandaşları kandırmışlardı.
Haberler

Çukurca’da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Çukurca'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 985 paket gümrük kaçağı sigara ile 4 adet elektronik sigara yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.