Haliliye’deki Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

YANGIN DURUMU VE MÜDAHALE

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde dönüşüm çalışmaları devam eden bir alan içerisinde bekçi kulübesinde yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangın gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi’nde çıktı. Yerinde dönüşüm yapılan alandaki bir inşaat kulübesinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten alevler yükselmeye başladı. Bu durumu fark eden yetkililer, olayın hemen ardından itfaiye ekiplerini bölgeye yönlendirdi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin inşaat malzemelerine sıçramadan hızlı bir şekilde yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni hakkında ayrıntılı bir araştırma yürütüldüğü bildirildi. Yangının nasıl başladığına dair detayların gün yüzüne çıkması bekleniyor.