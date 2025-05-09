Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, ‘Yalan Tanıklık’ İddiasıyla Yargılanıyor

Ayşe Barım’ın Tutuklanması ve Davası

GEZİ PARKI SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLAMA

ID İletişim Danışmanlık’ın kurucu ortağı menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçlamasıyla 27 Ocak’ta tutuklandı. Barım, gözaltındayken ‘tanık’ sıfatıyla ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na da ‘yalan tanıklık’ iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

HALİT ERGENÇ’İN SAVUNMASI

Halit Ergenç, İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘yalan tanıklık’ davalarının duruşmasına katıldı. Kimlik tespiti esnasında aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu belirten Ergenç, “Bir suçum olmadığını düşünüyorum. Çünkü yalan söylemedim, bana sorulan sorulara cevap verdim” diye ifade etti. Ayşe Barım ile ilgili olan sorulara cevap verirken, Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Memet Ali Alabora’yı tanıyıp tanımadığı sorulduğunda, Alabora’yı konservatuvardan tanıdığını ancak herhangi bir bağlantısının olmadığını belirtti.

GEZİ PARKI YÜRÜYÜŞÜ AÇIKLAMASI

Ergenç, Mehmet Ali Alabora ile 12 telefon görüşmesi yaptığı bilgisinin sorulması üzerine, “7 tanesi 1 Haziran’da sendikadaki arkadaşlarla beraber yürüyüş gerçekleştirmiştik. Gezi Parkı yürüyüş amacımız ağaçların kesilmemesine yönelikti. Devlete ve hükümete karşı bir yürüyüş değildi” dedi. Ayrıca yürüyüşü organize etmediğini, telefon görüşmelerinin görüşme yerleri hakkında olduğunu vurguladı. Alabora ile olan durumlarının tamamen sendika başkanlığı kapsamına girdiğini dile getirdi.

KOCAOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Rıza Kocaoğlu ise duruşmada aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu ifade etti ve “Tanık olarak davet edildiğimde Ayşe Barım ile ilgili sorulara cevap verdim” dedi. Kocaoğlu, Memet Ali Alabora’yı tanıdığını ancak onunla irtibatının olmadığını belirtti. “Orada olma sebebim tamamen ağaçların kesilmesiyle ilgilidir” diyerek, Gezi Parkı’ndaki kalabalığın evine yakın olduğu için bulunduğunu açıkladı.

DURUŞMA ERTELEMESİ VE MÜTALAA

Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için duruşma savcısına süre tanıyarak duruşmayı 23 Mayıs’a erteledi. Ayşe Barım hakkında ise hazırlanan iddianame kabul edilerek, 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Barım, “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 7 Temmuz’da hâkim karşısına çıkacak.

İDDİANAME İÇERİĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre; Ayşe Barım’ın Gezi Parkı ana davası firari sanığı Memet Ali Alabora ile görüştüğüne dair kayıtlar olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında savcı, oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nu ‘tanık’ olarak dinlemiştir. Her iki oyuncunun da Alabora ile görüşmedikleri yönündeki ifadeleri çelişkili bulunarak ‘yalan tanıklık’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştır.

İFADELERDEKİ ÇELİŞKİLER

Halit Ergenç, ifadesinde “Memet Ali Alabora isimli şahsı konservatuvarda okuduğum yıllardan tanırım” ifadesini kullanırken, Rıza Kocaoğlu da Alabora ile irtibatlarının olmadığını belirtmiştir. Gezi Parkı dönemine ait HTS kayıtlarında ise Ergenç’in Alabora ile 12 defa, Kocaoğlu’nun ise 1 kez iletişim kurduğu belgelenmiştir. İki sanığın birlikte kol kola çektirilmiş fotoğrafları da iddianamede delil olarak yer alıyor.

İDDİANAME ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun ‘tanık’ sıfatıyla Ayşe Barım hakkında ifade verdikleri durumun, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüse Yardım Etme” suçu içermesi nedeniyle, ‘yalan tanıklık’ suçunun koşullarının oluştuğu belirtilmiştir. Savcı, bu nedenle Ergenç ve Kocaoğlu için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep etmiştir. İddianame Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmiştir.