Halit Ergenç Ve Rıza Kocaoğlu Yargılanıyor

YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması dahilinde ‘yalan tanıklık’ yaptıkları iddiasıyla, 4’er yıl hapis cezası talebiyle yargılama için hakim karşısına çıktı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz sanıklar Ergenç ve Kocaoğlu duruşmaya katıldılar. Savunma aşamasında, her iki oyuncu da suçlamaları reddetti. Mahkeme, dosyanın mütalaasının hazırlanması için Cumhuriyet Savcısı’na gönderileceğine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

SAVUNMALARINI YAPTILAR

Halit Ergenç, duruşmada yaptığı kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu ifade etti. Suçlamaların yersiz olduğunu düşündüğünü belirterek, “Bana Savcılıktaki tanık ifademde 3 isim soruldu. Mehmet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala. Alabora’yı konservatuvardan beri tanıdığımı söyledim. O dönem sendika başkanı olduğunu ve herhangi bir samimiyetimin olmadığını belirttim. Bizim Gezi Parkı’ndaki yürüyüş sebebimiz kesinlikle ağaçların kesilmemesine yönelikti, asla devlete veya hükümete karşı bir yürüyüş değildi” dedi. Ergenç, buluşma gerekçesinin Gezi Parkı’nın yaya geçişine kapatılması olduğunu ve oyuncularla kol kola yürüyüş yaptıklarını belirtti.

RIZA KOCAOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Rıza Kocaoğlu ise kimlik tespitinde aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu belirtti. Savunmasında, “Gezi Parkı’nda olma amacım tamamen ağaçların kesilmesi sebebidir. Gezi parkında oluşan kalabalık benim evime çok yakındı, ben de o nedenle katıldım. Alabora ile yalnızca o dönem sendika başkanı olması sebebiyle iletişimim oldu. Telefon görüşmemin ardından uzun yıllar geçmiş olması nedeniyle durumu hatırlamam gayet doğaldır” ifadelerini kullandı.

DURUŞMA SONUCU VE İLERLEYİŞ

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı dosyanın mütalaasını hazırlamak için tarafına gönderilmesini talep etti. Mahkeme de bu talebi kabul ederek, duruşmayı 23 Mayıs tarihine erteledi.