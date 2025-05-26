Halit Eşi Sevcan’ı 25 Saniyede Öldürdü

ANTALYA’DA ŞİDDETLİ OLAY

Antalya’da hemşire olan eşi Sevcan Demir Sakman’ı (26) bıçak ve satırla katleden Halit Can Sakman’ın (26) ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi talep ediliyor. İddianamede, olayın yalnızca 25 saniye içerisinde gerçekleştiği belirtiliyor. Sanığın “Arkadan saldırdı” ifadesinin, suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

YENİ EVLİ ÇİFTİN TARTIŞMASI

Olay, 9 Mart’ta saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’ndeki bir apartmanda gerçekleşti. Özel hastanede hemşire olarak görev yapan Halit Can ve Sevcan Demir Sakman çifti, maddi zorluklar nedeniyle öğle saatlerinde tartıştı. Halit Can Sakman akşam eve geldiğinde tartışma yeniden alevlendi.

KANLI SALDIRI VE SONUCU

Halit Can Sakman, eşinin kendisine bıçakla saldırdığını öne sürerek, Sevcan’a satırla darbede bulundu. Kimseler durumdan haberdar olmadan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis memurları, Sevcan Demir Sakman’ı karnında ve boğazında kesikler ile yerde buldu. Genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Halit Can Sakman’ın, satırı eşi Sevcan’ın boğazının üzerine bıraktığı belirlendi.

HASTA VE TUTUKLANMA SÜRECİ

Olay sonrası boynunda ve elinde kesikler olan Sakman hastaneye kaldırıldı. Evde yapılan incelemede biri sapı kırık, iki bıçak tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Halit Can Sakman, “eşini kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Ayrıca, daha önce kendisine kişilik bozukluğu tanısı konulduğu, psikolojik tedavi gördüğü ve çeşitli ilaçlar kullandığı öğrenildi. Sevcan Demir Sakman, memleketi Hatay’da toprağa verildi.