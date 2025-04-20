Halit Kanak, Türkiye’nin Gücünü Vurguladı

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL ETKİSİ VE DİPLOMATİK GÜCÜ

Türk Dünyası Derneği Genel Başkanı Halit Kanak, bir programda Türkiye’nin artan küresel etkisini değerlendirirken, Türk Devletleri Teşkilatı’nın uluslararası ilişkilerdeki rolüne dikkat çekiyor. Kanak, ayrıca Afrika’daki sömürge düzenini eleştirerek, Türkiye’nin diplomatik gücünün önemini vurguluyor.

HALİT KANAK’TAN DİPLOMASİDE YÜKSELİŞ AÇIKLAMASI

Konuşmasında Türkiye’nin dış politikasındaki yükselişe işaret eden Halit Kanak, “Türkiye, bölgesel güç olmaktan çıkıp küresel bir güç oldu” şeklinde konuştu. Ekonomik, askeri ve diplomatik alandaki atılımların, Türkiye’yi dünya sahnesinde daha etkin hale getirdiğini belirten Kanak, Türkiye’nin hem bölgesel meselelerde hem de küresel sorunların çözümünde söz sahibi bir ülke haline geldiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN YETERSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Halit Kanak, Birleşmiş Milletler’in (BM) günümüz krizlerini çözmede yetersiz kaldığını ifade ederek, uluslararası toplumun yeni çözüm odaklarına ihtiyaç duyduğunu belirtti. “Birleşmiş Milletler, ülkeler arası krizlerin çözümünde çok başarılı olamıyor. İnsanlar, alternatif bir Birleşmiş Milletler arayışı içinde” diyen Kanak, mevcut sistemin reforme edilmesi gerektiğini savundu.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’NIN ÖNEMİ

Türk Devletleri Teşkilatı’nın uluslararası düzeyde güven veren bir yapı olduğunu vurgulayan Kanak, bu oluşumun dünya barışı açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. “Türk Devletleri Teşkilatı’nın varlığı, dünyada bir güven ortamı oluşturdu” sözleriyle bu birliğin hem Türk dünyasını hem de uluslararası ilişkileri olumlu etkilediğini ifade etti.

AFRİKA’DA SÖMÜRGECİ ZİHNİYET ELEŞTİRİSİ

Programda Afrika’ya da değinen Halit Kanak, kıtanın hala sömürgeci zihniyetin etkisi altında olduğunu söyledi. Batılı ülkelerin Afrika üzerindeki ekonomik ve siyasi etkisine dikkat çeken Kanak, Türkiye’nin bu bölgede adalet ve eşitlik temelinde yürüttüğü diplomatik faaliyetlerin önemli bir model olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’NİN BAĞIMSIZ VE ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIMI

Türkiye’nin dış politikada izlediği bağımsız ve çok yönlü yaklaşımın, onu küresel bir aktör haline getirdiğini belirten Halit Kanak, özellikle kriz bölgelerinde Türkiye’nin ara bulucu rolünün dikkat çekici olduğunu söyledi. Türkiye’nin barış, iş birliği ve kalkınma temelinde yürüttüğü diplomasi anlayışının uluslararası toplumda güven yarattığını ifade etti.