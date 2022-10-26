Televizyon dünyasının duayen isimlerinden Halit Kıvanç 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Televizyon dünyası, spor medyası ve gazetecilik, ustasına ağlıyor. Türk basınının duayen ismi Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti. Kıvanç, perşembe günü Zincirlikuyu’dan uğurlanacak.

Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye’nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç’ın vefatını oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu.

Ümit Kıvanç, hesabından “Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun” paylaşımında bulundu.

Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti – 1

Türkiye’nin önde gelen gazetecilerinden Halit Kıvanç için 27 Ekim Perşembe günü, kurucularından olduğu Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde bir tören düzenlenecek.

Kıvanç’ın cenazesi Zincirlikuyu Camisi’nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.