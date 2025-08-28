Halit Yukay’a ait ceset çıkarılıyor

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Balıkesir’in Erdek açıklarında, iş dünyasının tanınan ismi Halit Yukay’a ait olduğu düşünülen cansız bedenin deniz altından çıkarılması için operasyon devam ediyor. Kıyıya yaklaşık 11 kilometre mesafede ve 68 metre derinlikte tespit edilen naaşın çıkarılması çabaları, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın koordinasyonunda sürdürülmekte. Yapılan gözlemler, TCG IŞIN gemisinin güvertesinde vincin yukarı kaldırılmış olduğuna işaret ediyor. Bu durum, teknik hazırlıkların tamamlandığını ve çıkarma işleminin devam ettiğini gösteriyor.

KOŞULLARA BAĞLI OPERASYON

Yetkililer, yürütülen operasyonun deniz ve hava koşullarına bağlı bir şekilde titizlikle gerçekleştiğini ve uygun şartlar sağlandığında çıkarma işleminin kısa süre içinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade ediyor. Halit Yukay’ın sahibi olduğu ‘Graywolf’ isimli yat, 4 Ağustos’ta Yalova’dan ayrıldıktan sonra Marmara Denizi’nde battı. 24 gün süren belirsizliğin ardından, yaklaşık 5 gün önce bölgede bir cansız beden tespit edildi.

BİLGİLER PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmara Denizi’nin 68 metre derinliğinde bulunan naaşın çıkarılması için yapılan çalışmalara dair bilgi verdi. Bakanlık yetkilileri, “Deniz Kuvvetlerimizin TCG Işın kurtarma gemisi bölgede çalışmalarına başladı. Halit Yukay’a ait olduğu düşünülen naaşın yukarı çıkartılabilmesi için hassas bir çalışma yürütülmektedir.” şeklinde konuştu. Operasyon boyunca bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve gelişmelerin sürekli takip edildiği bildirildi.