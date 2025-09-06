Halit Yukay, Cenaze Töreni Düzenlendi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos’ta teknesi parçalanmış bulunan ve denizde cansız bedenine ulaşılan yat üreticisi Halit Yukay, son yolculuğuna düzenlenen bir törenle uğurlandı. Yukay için, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde öğle vaktinde cenaze töreni gerçekleştirildi. Cami avlusunda Yukay’ın ailesi taziyeleri kabul ederken, törende yakın dostları ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da yer aldı. Cenazesi, kılınan namazın ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da törene çelenk yolladı.

OLAYIN SEYRİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Halit Yukay, 4 Ağustos’ta “Graywolf” adındaki özel teknesiyle Bozcaada’ya gitmek üzere yola çıkmıştı. Kendisiyle bir süre haber alınamadığı için, yakınları durumu aynı günün akşamında güvenlik güçlerine bildirerek arama çalışmaları başlattı. Sahil Güvenlik ekipleri, Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında yaptıkları araştırmada teknenin kaza nedeniyle parçalandığını ve yarı batık bir durumda olduğunu belirledi. Tekne içinde dalış timi tarafından yapılan aramalarda ise herhangi bir bulguya ulaşamadı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, “taksirle ölüme sebep olma” suçlamasıyla teknelerine çarptığı öne sürülen geminin kaptanı C.T.’yi gözaltına aldı. 8 Ağustos’ta hakim karşısına çıkan C.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; ardından yapılan itiraz sonucunda 10 Ağustos’ta tutuklandı. Balıkesir Valiliği, yürütülen arama faaliyetleri sonucunda 23 Ağustos saat 19.00 civarında Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen bir cesedin dalgıçların sonar ve ROV cihazları aracılığıyla tespit edildiğini duyurdu.

CENAZE BULUNDU VE TESLİM ALINDI

Tespit edilen ceset, yapılan çalışmalar neticesinde 3 Eylül’de denizin 68 metre derinliğinden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Burada yapılan DNA eşleşmesinden sonra, cenazenin Halit Yukay’a ait olduğu belirlendi ve yakınları tarafından teslim alındı.