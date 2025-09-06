Halit Yukay, cenazesi İstanbul’a getirildi

HALİT YUKAY’IN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yalova’dan teknesiyle denize açıldıktan günler sonra cansız bedeni çıkarılan iş adamı Halit Yukay, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. 4 Ağustos’ta “Graywolf” isimli teknesiyle Bozcaada’ya gitmek üzere yola koyulan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay, Balıkesir’in Erdek açıklarında parçalanmış teknesinin tespit edilmesinin ardından başlatılan arama çalışmalarında 68 metre derinlikte ölü olarak bulundu.

CENAZE TÖRENİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ CAMİİ’NDEN GERÇEKLEŞTİ

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin katıldığı operasyonla denizden çıkarılan Halit Yukay’ın cenazesi İstanbul’a getirilmişti. Bugün öğle namazının ardından, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde onun için cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, akrabaları ve sevenleri katıldı. Cenaze sırasında duygusal anlar yaşanırken, Yukay’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Halit Yukay, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

ÜNLÜ İSİMLER CENAZEYE KATILDI

Ayrıca, cenazeye ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un da katıldığı görüldü. Tören sırasında gözyaşlarını tutamayan Tatlıtuğ, taziyelerini Yukay ailesine sundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise törene bir çelenk göndererek destek verdi.