Halit Yukay, Denize Açıldığı Anlar Görüntülendi

OLAYIN BAŞLANGICI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açılıyor. Aynı gün kendisinden haber alınamaması üzerine, yakınlarının ihbarı ile Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçiyor. Ekipler arama çalışmalarına başlarken, 5 Ağustos’ta saat 14.30 civarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan bir ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü bildiriliyor. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri olaya verilen koordinatlara gidiyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışmaları düzeltiliyor. Yarı batık tekneye dalış timi tarafından balık takip ediliyor ancak aramalarda bir sonuca ulaşılamıyor. Ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanan teknenin motor seri numarasının Halit Yukay’ın teknesiyle eşleştiği belirleniyor.

SUÇLAMA VE SORUŞTURMA GELİŞMELERİ

Yalova’nın Altınova ilçesinde yat tersanesi olan Halit Yukay’ın, Yalova’dan Bozcaada’ya hareket ettiği anlar ortaya çıkıyor. Görüntülerde Yukay’ın teknesinin limandan ayrıldığı anlar gözlemleniyor. Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatıyor ve Ekinlik Adası’na çekilip vinçle karaya çıkarılan ‘Graywolf’ isimli teknede, kazanın sebebinin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi gerçekleştiriliyor. Daha önce ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova’da gözaltına alınan ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrası İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp tutuklanıyor.

TEKNE PARÇALARI VE RADAR GÖRÜNTÜLERİ

Halit Yukay’ın teknesine çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri incelendiğinde, kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri tespit ediliyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, gemi trafiği ve ‘Arel 7’nin rotasını mercek altına alıyor. Kazadan 1 gün önce çekilen fotoğraflarda geminin ön kısmında hiçbir iz yokken, sonrasında belirgin izlerin olduğu görülüyor. ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin İzmit Limanı’na yanaştığı anların görüntüleri de elde ediliyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kaptan Cemal Tokatlıoğlu ile mürettebatın gemiden inip, gemiye baktıkları anlar da kaydediliyor.

DENİZ YÜZEYİ GÖRÜNTÜLERİ VE AÇIKLAMALAR

‘Graywolf’ isimli teknenin kara kutusunun inceleme için yurt dışına gönderildiği belirtiliyor. Cemal Tokatlıoğlu, Yalova’daki mahkemede verdiği ifadesinde seyir sırasında sarsıntı hissettiğini söylüyor ve “Marmara Adası’nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim,” şeklinde beyan veriyor. ‘Arel 7’ usta gemicilerinin ifade süreçlerinde de deniz üzerinde tekne parçalarının ve can simidinin görüldüğü kaydediliyor. Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un da soruşturmada bilgisine başvuruluyor. Tatlıtuğ, Yukay ile son iletişimini detaylarıyla aktarıyor.

SON GELİŞMELER VE KAYIP ŞAHIS ARAMA ÇALIŞMALARI

Halit Yukay’ın cansız bedeninin çıkarılma çalışmaları, 19’uncu günde, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde başlaması planlanıyor. Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait ‘TCG Işın’ gemisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle demir atamıyor ancak derinlikte görüntüleme çalışmaları yapılıyor. Hava muhalefeti nedeniyle arama kurtarma çalışmaları devam etmekte. Halit Yukay’ın teknesinin parçalanması ve kazanın detaylarıyla ilgili sorular sürüyor.