Halit Yukay’ın Akıbeti Hala Belirli Değil

HALİT YUKAY’IN AKIBETİ HÂLÂ BELİRSİZ

Halit Yukay’ın durumu hakkında net bir bilgi mevcut değilken, arama faaliyetleri sürüyor. Yukay, 4 Ağustos’ta “Graywolf” isimli teknesiyle Yalova’dan ayrıldığı günden bu yana kayıp. “Halit Yukay bulundu mu?” sorusu oldukça önem kazandı. Arama çalışmalarının farklı bölgelerde yoğunlaşarak genişletilmesi dikkat çekiyor.

TEKNE PARÇALARI BULUNDU

Yalova’dan 4 Ağustos’ta özel teknesiyle Bozcaada’ya yönelen yat üreticisi Halit Yukay (43) için yapılan çalışmalar devam ediyor. Parçalanmış ve yarı batık bir halde bulunan “Graywolf” isimli tekneye ait olduğu değerlendirilen yat koltuğu, Çanakkale’nin Biga ilçesi Karabiga beldesi sahiline ulaştı. Sahilde bulunan malzeme, incelenmek üzere güvenlik güçlerine teslim edildi. Halit Yukay, 4 Ağustos’ta denize açıldıktan sonra kendisinden haber alamayan yakınları, durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirerek, arama çalışmasının başlamasını sağladı.

ARAYIŞ LİSTELERİ VE HUKUKİ SÜREÇLER

Sahil Güvenlik ekipleri, Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında kazaya ait görüntüler tespit etti. Söz konusu teknenin parçalanmış ve yarı batık olduğu görünmüştü. Dalış timi tarafından tekne içerisinde arama yapıldı, ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bu süreçte Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve “taksirle ölüme sebep olma” suçlamasıyla tekneye çarptığı öne sürülen gemi kaptanı C.T. gözaltına alındı. 8 Ağustos’ta hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, ancak itiraz üzerine 10 Ağustos’ta tutuklandı.