Halit Yukay’ın Bedeni Günler Sonra Bulundu

HALİT YUKAY’IN CANSIZ BEDENİ GÜNLER SONRA DENİZDEN ÇIKARILDI

İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni, denizden çıkarıldı. 4 Ağustos’ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere ‘Graywolf’ isimli teknesiyle yola çıkan Halit Yukay, Balıkesir’in Erdek İlçesi’nin 7 mil açığında parçalanarak yarı batık bir halde bulundu. 19 gün sonra, 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Halit Yukay’ın teknesine çarptığı değerlendirilen geminin radar hareketleri soruşturmada ortaya çıktı.

RADAR HAREKETLERİ VE SORUŞTURMA DETAYLARI

Sahil Güvenlik ekipleri, çarpmanın yaşandığı bölgede kuru yük gemisinin ön kısmında sürtme izleri tespit etti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili gemi trafiğiyle ‘Arel 7’nin rotasını araştırmaya aldı. Gemideki sürtme izlerini gösteren iki fotoğraf da soruşturma dosyasına dahil edildi. Kazadan bir gün önce Çanakkale’de çekilen fotoğraflarda geminin önünde iz görülmezken, 5 Ağustos’ta İzmit Limanı’nda çekilen görüntülerde ‘Arel 7’nin ön kısmındaki belirgin iz dikkat çekti.

GEMİNİN LIMANA YANAŞMA GÖRÜNTÜLERİ

5 Ağustos’ta saat 04.00 sıralarında İzmit Limanı’na yanaşan ‘Arel 7’nin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ve mürettebatı, saat 04.17’de gemiden inip, baş kısmına gelerek araca baktı. Ön kısmındaki sürtme izleri tespit edilen geminin bu anlara ait görüntüleri de soruşturma dosyasına eklendi. Ayrıca, Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un da soruşturma kapsamında, Halit Yukay ile son konuşan kişi olarak bilgisi alındı.

KIVANÇ TATLI TUĞ’UN İFADESİ

Kıvanç Tatlıtuğ, 11 Ağustos’ta İstanbul’da verdiği ifadesinde, “En son 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17.09’da kendisiyle 37 saniye WhatsApp üzerinden telefon görüşmesi yaptık.” dedi. Yukay, bu konuşmada Bakıldığında, Yunanistan’da olduğu için, telefon hattının çekmediğinden bahsederek iletişim kurduklarını aktardı. 14.28’de Halit Yukay’dan gelen bir aramayı açamadığını belirten Tatlıtuğ, 14.29’da aldığı mesajda, “Kıvanç, selamlar, servis geldi. Yarın parçayı gelip takacaklar. Ben de yola çıktım. Yarın yanındayım, çok selamlar” şeklinde bilgi verildiğini ifade etti.

Tatlıtuğ, görüşmede Yukay’ın sesinin sakin olduğunu ve “Her şey kontrol altında, merak etme” dediğini belirtirken, telefon görüşmesinin ardından Halit Yukay’a defalarca ulaşmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. “O gün bu gündür kardeşimizi arıyoruz” diyen Tatlıtuğ, Halit Yukay’ın bakış açısına dair bilgi vererek olayın seyrini anlattı.