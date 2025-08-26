Halit Yukay’ın Cansız Bedeni Bulundu

DENİZ ALTINDAKİ CANSIZ BEDENİN ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDIYOR

Balıkesir’in Erdek açıklarında, deniz dibi taramalarında tespit edilen ve ünlü iş adamı Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen cansız bedenin çıkarılması amacıyla sahil güvenlik ve deniz kuvvetleri yoğun bir çalışma yürütüyor. 4 Ağustos’ta Yalova’dan ‘Graywolf’ adlı yatla tek başına denize açılan Halit Yukay’dan o tarihten sonra herhangi bir haber alınamamıştı. Birkaç gün sonra Erdek açıklarında parçalanmış yat kalıntılarına ulaşılmış ve yapılan teknik incelemelerde yatın bir kuru yük gemisiyle çarpıştığı belirlenmişti. Soruşturma çerçevesinde geminin kaptanı tutuklanmıştı.

YOĞUN ARAMA- KURTARMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın koordinasyonuyla yürütülen arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında, teknenin battığı bölgede yaklaşık 68 metre derinlikte bir cansız bedene ulaşılmıştı. Cesedin Halit Yukay’a ait olduğu tahmin edilse de kesin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor. Bugün itibarıyla özel ekipler bölgeye yönlendirilirken, sahil güvenliğe bağlı arama kurtarma teknesi ve güvenlik botu cesedin bulunduğu noktada konuşlanarak çıkarma işlemlerine başladı. Yetkililer, deniz dibinden çıkarma işleminin özel bir kafes sistemi ile gerçekleştirilmesini planladıklarını aktardı.

HALİT YUKAY’IN CENAZESİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı (A-583) TCG IŞIN kurtarma ve yedekleme gemisinin, sahil güvenlik botuyla birlikte Marmara Denizi’nde sabitlenerek hazırlıklarını tamamladığı bilgisi verildi. Konuyla ilgili olarak Erdek’in Kestanelik köyünde ikamet eden balıkçı Coşkun Çavdar, “Köyümüzün tepesinden Halit Yukay’ın cenazesini çıkarma çalışmaları başladı herhalde. Savaş gemisi geldi. Sahil güvenlikler de yanında, muhtemelen onu çıkarmaya çalışıyorlar. Biz de tepeden seyrediyoruz. Bakalım, inşallah çıkartırlar” diyerek durumu aktardı.