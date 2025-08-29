Halit Yukay’ın Cansız Bedeni Bulundu

DENİZDE DEHŞETİN BİLANÇOSU

Halit Yukay, 4 Ağustos’ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere ‘Graywolf’ isimli teknesiyle yola çıktı. Ancak tekne parçalanmış ve yarı batık halde bulundu. Yaklaşık 19 gün sonra, 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.

KAZA ANINA DAİR İZLER

Yukay’ın teknesine çarpan başka bir geminin radar hareketleri gün yüzüne çıktı. Sahil Güvenlik ekipleri, incelemelerde kuru yük gemisinin ön kısmında sürtme izleri saptadı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı bölgedeki deniz trafiğini ve ‘Arel 7’nin rotasını incelemeye aldı. Soruşturma dosyasına, gemideki sürtme izlerini gösteren iki fotoğraf eklendi. Kazadan bir gün önce Çanakkale’de çekilen görüntülerde geminin önünde iz yokken, 5 Ağustos’ta İzmit’te çekilen fotoğraf, ‘Arel 7’nin önünde belirgin bir iz gösterdi. Ayrıca, ‘Arel 7’nin İzmit Limanı’na yanaşma anlarının güvenlik kameralarıyla kaydedildiği bilgisi de ortaya çıktı. Görüntülerde geminin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu ve mürettebatın tekneye dikkatlice baktığı görüldü.

KRİMİNAL İNCELEME SONUÇLARI

92 metre uzunluğundaki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl oluştuğu araştırılıyor. Öte yandan, kuru yük gemisinin ve Yukay’ın teknesinden alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi. İncelemeler sonucunda, iki teknenin boya kalıntılarının birebir eşleştiği kaydedildi. Kriminal rapor, ‘çarpma bölgesi’ olarak değerlendirilen alanda alınan mikro düzeyde örneklerin, iki teknenin renk ve katman itibarıyla benzerlik taşıdığına dikkat çekti.

KARADENİZ KAYBIDIR

Yukay’ın parçalanan teknesinin ‘kara kutusu’ olan konsol parçası, kapsamlı bir inceleme için yurt dışına gönderildi. Çarpma olayına karışan ‘Arel 7’ isimli yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova’da gözaltına alındı ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrası İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

OTOMATİK KAPTAN SİSTEMİ

Çanakkale’den aldığı yükle İzmit’e giden ‘Arel 7’, Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kaza şüphesi nedeniyle durduruldu. Gemide kaptanla beraber 13 mürettebat bulunduğu belirtildi. Kaptan Cemal Tokatlıoğlu, incelemelerde gözcü ve yardımcısının yemek yediği esnada otomatik kaptan sistemini açarak yeri terk ettiğini öne sürdü.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Cemal Tokatlıoğlu’nun avukatı, Halit Yukay’ın cep telefon sinyalinin kesilme saati ile ‘Arel 7’nin bölgeden geçiş saati arasında 16 dakikalık bir fark olduğunu belirtti. Bu durum, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair farklı bir bakış açısı sunuyor. Avukat, özellikle gemideki kimyasal boya maddeleri ile ilgili detaylı bir inceleme yapılması gerekliliğine vurgu yaptı.