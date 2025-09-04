Halit Yukay’ın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

OLAYIN GELİŞİMİ

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için açılan ve parçalanmış, yarı batık vaziyette bulunan iş insanı Halit Yukay’ın cenazesi, 30 gün sonra 68 metre derinlikten çıkarıldı. Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra, cenazesi ailesine teslim edildi. Halit Yukay’ın cenazesi, İstanbul’da yer alan Karacaahmet Mezarlığı içindeki gasilhaneye getirildi. Cenaze töreninin Cumartesi günü gerçekleştirileceği bildirildi. Yukay, 4 Ağustos’ta saat 15.10’da ‘Graywolf’ isimli teknesiyle denize açıldı. Teknesinin Balıkesir’in Erdek ilçesinin 7 mil açığında parçalandığı öğrenildi.

CENAZE İŞLEMLERİ VE OTOPSİ

Halit Yukay’ın cansız bedenine, tekne parçalandıktan 19 gün sonra, 68 metre derinlikte ulaşıldı. Cenazesi, Bandırma Limanı’na getirildikten sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsi işlemleri dün akşam yapılırken, Halit Yukay’ın cenazesi bu sabah saat 09.50’de ailesine teslim edildi. Cenazenin, Cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verileceği bilgisi alındı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Olayla ilgili soruşturma, kaza yerinin en yakınında bulunan Balıkesir’in Marmara ilçesindeki Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ, soruşturma kapsamında kendisiyle en son görüşen kişi olarak adli makamlarca ifadesine başvuruldu. Tatlıtuğ, 11 Ağustos’ta İstanbul’da ifade verdi. Ayrıca, Yukay’ın teknesine çarptığı iddia edilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova’da ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Daha sonra, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.