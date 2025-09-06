Halit Yukay’ın cenazesi defnedildi

BALIKESİR’DE CENAZE TÖRENİ

Marmara Adası’nın açıklarında teknesi kırılan ve yaşamını kaybeden iş insanı Halit Yukay’ın cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde düzenlenen bir törenin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi. Halit Yukay, Yalova’dan 4 Ağustos’ta saat 15.10’da ‘Graywolf’ isimli teknesiyle Bozcaada’ya gitmek üzere denize açıldı. Teknesi, Balıkesir’in Erdek ilçesinin 7 mil açığında parçalandı ve yarı batık halde bulundu. 19 gün sonra, 68 metre derinlikte cansız bedeni tespit edildi.

OTOPSİ VE CENAZE TÖRENİ

Cenaze, Bandırma Limanı’na getirildikten sonra otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Halit Yukay’ın cenazesi, 4 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Aynı gün, cenazesi İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’nın içindeki Gasilhaneye getirildi. Cenaze töreni, bugünkü öğle namazının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde gerçekleştirildi. Törene ailesi, yakınları ve ünlü isimler katıldı; Kıvanç Tatlıtuğ, Ali Dürüst, Seda Bakan, Burak Yamantürk, Mehmet Aslan ve Nefise Karatay gibi isimler yer aldı.

Halit Yukay’ın ailesi taziyeleri kabul ederken, eşi Rania Stypa tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Kıvanç Tatlıtuğ, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da törene çelenk gönderdiği belirtildi. Cenaze namazının ardından, Halit Yukay’ın cenazesi Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi.