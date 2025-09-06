Halit Yukay’ın Cenazesi İstanbul’da Uğurlandı

YALOVA’DAN AÇILAN TEKNEDE TRAJİK OLAY

Yalova’dan açıldıktan günler sonra cansız bedeni denizden çıkarılan iş adamı Halit Yukay, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. 4 Ağustos tarihinde Yalova’dan “Graywolf” isimli teknesiyle Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan 43 yaşındaki Halit Yukay, Balıkesir’in Erdek açıklarında parçalanmış teknesinin bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmaları ile 68 metre derinlikte ölü olarak bulundu.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemilerinin katıldığı operasyonla denizden çıkarılan cenaze, İstanbul’a getirildi. Bugün öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni yapıldı. Törene ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Duygusal anların yaşandığı cenazede, Halit Yukay’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Halit Yukay, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi. Ayrıca, cenazeye ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Tören sırasında gözyaşlarını tutamayan Tatlıtuğ, taziyelerini Yukay ailesine iletti. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da çelenk gönderdiği belirtildi.