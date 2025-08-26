Halit Yukay’ın Teknesi Denizde Bulundu

HALİT YUKAY DENİZE AÇILDI

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için kendisine ait ‘Graywolf’ isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamayan Yukay’ın ailesi durumu ihbar edince Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. 5 Ağustos saat 14.30 civarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halindeki ticari bir gemiden deniz yüzeyinde yarı batık tekne parçalarının bulunduğuna dair ihbar yapıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinat doğrultusunda belirtilen yere gitti. Arama çalışmaları için Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsur görevlendirildi. Yarı batık tekne üzerinde yapılan dalışta, ekipler herhangi bir sonuç alamadı. Ancak incelemelerde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının Halit Yukay’ın teknesiyle eşleştiği belirlendi. Su altındaki görüntülerde, teknenin parçalanmış hali gözüktü.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yalova’nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan Halit Yukay’ın, Bozcaada’ya hareket ettiği anlar da kayda geçirildi. Görüntülerde, Halit Yukay’ın teknesiyle limandan ayrıldığı görülüyor. Olaya ilişkin olarak Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ekinlik Adası’na çekilen ve vinçle karaya çıkarılan hurtalıklı ‘Graywolf’ teknesinde kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla bilirkişi incelemesi başladı.

KAPTAN TUTUKLANDI

Yukay’ın parçalanmış teknesine çarptığı iddia edilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı, ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla Yalova’da gözaltına alındı. Kaptan, başlangıçta yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İstanbul’da tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

SÜRTME İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Yukay’ın teknesine çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri incelendi. Ekiplerin yaptığı incelemede, kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri bulundu. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, gemi trafiği ve ‘Arel 7’nin rotasını detaylı şekilde inceledi. Kazadan bir gün önce Çanakkale’de çekilen görüntülerde, geminin önünde herhangi bir iz yokken, 5 Ağustos’ta İzmit’te çekilen görüntülerde belirgin izler dikkat çekti.

BOYA KALINTILARI EŞLEŞTİ

Bir tür araştırma süreci başlamışken, Halit Yukay’ın teknesinin parçalarındaki izlerle, ‘Arel 7’nin önündeki sürtme izlerinde bulunan boya kalıntılarının eşleştiği bildirildi.

KIVANÇ TATLI TUĞ İFADE VERDİ

Yukay’ın yakın arkadaşlarından olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, soruşturma sürecinde tanık olarak ifade verdi. Arama çalışmalarına da katılan Tatlıtuğ, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınmak üzere İstanbul’da bilgisine başvuruldu. Tatlıtuğ, kazadan önce Halit Yukay ile telefonla görüşüp, görüşme sırasında hattın kesildiğini belirtti.

UNTUK İÇİN YENİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Arama çalışmalarının 19. gününde, Sahil Güvenlik ekipleri Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaştı. Erdek’in 7 mil açığında, 68 metre derinlikte bulunan cansız beden, YTS cihazı ile tespit edildi ve ROV ile görüntülendi. Cansız bedenin etrafında tekneye ait bazı parçalar da bulundu. Çalışmalar, bütünlüğünün bozulmaması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak devam etmekte.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Hava şartlarının olumsuz etki ettiği arama çalışmalarında, ekipler yeni bir görüntüleme yapamadı. Bölgedeki rüzgar ve dalgalar nedeni ile çalışmalar durma aşamasına geldi. Türk Deniz Kuvvetleri’nin bölgede kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere iki gemisinin gelmesi bekleniyor.

DİĞER KAZALAR DA GÜNDEMDE

Ayrıca, 15 Şubat’ta su alarak batan ‘Batuhan A’ isimli kargo gemisinin kayıp mürettebatının cansız bedenleri de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları tarafından çıkarılmıştı.