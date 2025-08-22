Halit Yukay’ın Yalova’dan Bozcaada’ya yolculuğu devam ediyor

arama ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için yola çıkan, parçalanmış ve yarı batık durumu bulunan iş insanı Halit Yukay’ı (43) arama çalışmaları 18 gündür sürüyor. Bu çalışmalar, Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi tarafından Balıkesir’in Erdek ilçesi ile Çanakkale kıyılarında gerçekleştiriliyor. Yukay’ın teknesinde bulunan sürtme izleri ile, ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin ön tarafındaki izlerin kriminal incelemede eşleştiği belirleniyor. Ayrıca, Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un ifadesine başvuruluyor.

TEKNEDE KAZA ANLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Halit Yukay, 4 Ağustos’ta saat 15.10’da kendi ‘Graywolf’ isimli teknesiyle Yalova’dan Bozcaada’ya açıldı. Kendisiyle aynı gün iletişim kaybı yaşayan yakınlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hemen göreve başladı. 5 Ağustos’ta saat 14.30 sularında Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında yarı batık şekilde tekne parçaları görüldü. Sahil Güvenlik ekipleri, verilen koordinat üzerinde arama kurtarma çalışmalarını başlattı. Ancak dalış timinin yaptığı aramalardan henüz sonuç alınamadı. İncelemelerde, parçalanan teknenin motor seri numarasının Halit Yukay’a ait olduğu belirlendi ve dalış yapılan bölgede parçalanan teknenin su altı görüntüleri de kaydedildi.

BAKIM VE İNCELEME SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Yalova’nın Altınova ilçesinde yat üretimi yapan Halit Yukay’ın Bozcaada’ya hareket ettiği esnada çekilen görüntüler ortaya çıktı. Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde, ‘Graywolf’ isimli teknenin kazanın sebebinin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi başlatıldı. Arama çalışmaları sırasında, Yukay’ın teknesine ait olduğu değerlendirilen parçalar da bilirkişi incelemesine gönderildi.

GEMİ KAPTANI TUTUKLANDI

Yukay’ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla gözaltına alındı ve başlangıçta serbest bırakıldı. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Sahil Güvenlik ekipleri, geminin radar hareketlerini incelemeye alırken, geminin ön tarafında kayda değer sürtme izleri tespit edildi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Küçük bir sarsıntı hissettiğini belirten kaptan C.T., Yalova’daki mahkemede verdiği ifadede, “Marmara Adası’nın geçtiğimizde iki parça gördüm ama anlam veremedim” dedi. Soruşturma sürecinde, yük gemisi ile Yukay’ın teknesinde alınan numunelerin boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi. Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da kazadan önce onunla telefonda görüştüğünü ve bağlantının birden kesildiğini ifade etti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Sahil Güvenlik, Yalova Emniyet Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumların yürüttüğü arama çalışmaları, Çanakkale ve Balıkesir kıyılarında sürüyor. 10. günde, Yukay’ın teknesine ait bir koltuk Çanakkale’nin Karabiga beldesi kıyılarında bulundu. Aynı zamanda Balıkesir’in Erdek ilçesinde deniz polisi, kıyı boyunca detaylı tarama yapıyor.