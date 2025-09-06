Halit Yukay Kayboldu, Teknesi Bulundu

HALİT YUKAY’IN KAYBOLUŞU VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Ünlü iş insanı ve yat üreticisi Halit Yukay, Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere 4 Ağustos’ta denize açıldıktan sonra kaybolmuştu. Parçalanmış ve yarı batık halde bulunan teknesinin ardından başlatılan arama çalışmaları, Türk Deniz Kuvvetleri’nin desteğiyle 30 gün sürdü. 19 gün sonra Marmara Adası açıklarında 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşılan Yukay’ın kimliği, sol kolundaki saat ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla teşhis edildi.

CENAZENİN DENİZDEN ÇIKARILMASI VE OTOPSİ SÜRECİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle günlerce beklemek zorunda kalan TCG Işın gemisinin ardından, bölgeye ulaşan TCG Alemdar gemisi ve özel eğitimli dalgıçlar sayesinde Yukay’ın cenazesi asansör sistemiyle denizden çıkarıldı. Sahil Güvenlik botuyla Bandırma Limanı’na getirilen cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İncelemelerin ardından ailesine teslim edilen Yukay’ın cenazesi İstanbul’a götürüldü.

CENAZE TÖRENİ VE HAZIR BULUNAN İSİMLER

Cenazede Seda Bakan, Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlü isimlerin yanı sıra iş dünyasından da birçok kişi hazır bulundu. Törende gözyaşları sel olurken, sevenleri ünlü iş insanına son görevlerini yerine getirdi. Kazaya ilişkin soruşturma Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken, ünlü iş insanının “Arel 7” isimli kuru yük gemisinin çarpması sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni ise otopsi raporuyla netlik kazanacak.