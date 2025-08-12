Halit Yukay Teknesi Bulundu!

İŞ İNSANI HALİT YUKAY’IN TEKNESİ KAYBOLDU

4 AĞUSTOS’TA DENİZE AÇILDI

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek amacıyla kendi teknesi ‘Graywolf’ ile denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, arama çalışmalarına başlarken, 5 Ağustos’ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında bir ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık olarak tekne parçalarının görüldüğüne dair bir ihbar alındı.

SAHİL GÜVENLİK ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATTI

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinat doğrultusunda harekete geçti. Arama kurtarma çalışmaları, 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsur ile yürütüldü. Dalış timi yarı batık tekneye dalış yaptı fakat arama sonuç vermedi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda parçalanmış teknenin motor seri numarasının Halit Yukay’ın teknesiyle örtüştüğü belirlendi. Ayrıca su altında çekilen görüntülerde, teknenin parçalandığı ortaya çıktı.

TEKNENİN PARÇALARI BULUNDU

Yalova’nın Altınova ilçesinde yat tersanesi bulunan Halit Yukay’ın teknesinin kazaya uğradığı anlar da görüntülendi. Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı, parçalanmış ‘Graywolf’ isimli teknede kazanın sebebinin belirlenmesi için bilirkişi incelemesi başlattı. Arama çalışmalarının 6. gününde, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale ve Samsun Emniyet Müdürlüklerinin kurbağa adamları, Paşalimanı Adası’nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde bulunan parçaları tespit ederek incelemeye gönderdi.

KAPTAN TUTUKLANDI

Halit Yukay’ın teknelerine çarptığı öne sürülen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova’da gözaltına alındı. Başsavcılık itirazının ardından C.T. yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Yapılan radar incelemelerinde, geminin ön tarafında sürtme izleri tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, gemi trafiği üzerine soruşturma başlattı ve kaza günündeki fotoğrafları dosyaya ekledi.

GEMİ KAPTANINDAN AÇIKLAMA

Gemi kaptanı C.T., mahkemede yaptığı açıklamada, seyir halindeyken bir sarsıntı hissettiğini belirtti. “Marmara Adası’nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim. Gözlerime iki parça gözüktü. Ortasından geçtim ancak sonra içim rahatsız olduğu için geri döndüm. O sırada can simidi gördüm. Hemen ardından durumu şirket yetkilisine bildirdim. O anki psikolojimle bilgi veremedim” şeklinde konuştu.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Halit Yukay için başlatılan arama çalışmalarına 8. günde fırtına nedeniyle ara verildi. Bursa, Samsun ve İzmir Emniyet Müdürlükleri’ne bağlı ekipler, uygun hava koşullarını bekliyor. Daha önce Erdek’ten açılan deniz polisi, ROV ile deniz tabanında aramalara başladı fakat henüz bir iz bulamadı. ROV, denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapıp, su altında tespit edilen unsurları üstüne çıkarma yeteneğine sahip.