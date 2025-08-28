Halit Yukay Teknesi Yarı Batık Bulundu

İŞ İNSANI HALİT YUKAY’IN KAYBOLUŞU

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek amacıyla ‘Graywolf’ adlı teknesiyle denize açıldı. Akşam saatlerine kadar kendisinden haber alınamayınca, yakınları durumu yetkililere bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti ve kuyruğa açıktaki arama çalışmaları başladı. 5 Ağustos’ta saat 14.30’da, Balıkesir’in Erdek ilçesi yakınlarında bulunan bir ticari gemi, denizde yarı batık tekne parçaları gördüğünü bildirdi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı olay yerine intikal etti, burada 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla kurtarma çalışmaları başlatıldı. Dalış timi yarı batık teknede inceleme yaptı fakat sonuç alınamadı. Ekipler, parçalanmış teknenin motor seri numarasının Halit Yukay’a ait tekneyle eşleştiğini tespit etti.

OLAYIN ARAŞTIRILMASI

Yalova’nın Altınova ilçesinde, yat tersanesi ve tekne üretim şirketi bulunan Halit Yukay’ın teknesinin kazaya sebebiyet veren durumu için Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Parçalanmış ‘Graywolf’ teknesi Ekinlik Adası’na çekilip, vinçle karaya çıkartıldı. ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu’nun ise ‘taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Tokatlıoğlu, daha sonra serbest bırakıldı fakat Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonucunda İstanbul’da tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME DETAYLARI

Yukay’ın teknesine çarptığı iddia edilen ‘Arel 7’nin radar hareketleri ve tekne üzerindeki tespit edilen sürtme izleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleniyor. Yalova’daki gemi trafiği ve Kuru yük gemisinin rotası detaylı olarak mercek altına alındı. 92 metre uzunluğundaki geminin mücadele sonucu oluşan çiziklerin araştırılması devam etmekte. Elde edilen mikro düzeydeki boya kalıntıları, Halit Yukay’ın teknesi ile ‘Arel 7’ arasında eşleşme gösterdi.

KARA KUTUSU YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Halit Yukay’ın parçalanmış teknesinin ‘kara kutusu’ olarak değerlendirilen, seyir bilgilerini içeren cihazın ilk incelemesinde sonuç alınamadığı, detaylı inceleme amacıyla yurt dışına gönderildiği açıklandı. Tokatlıoğlu, mahkemede verdiği ifadesinde, seyir sırasında hissettiği sarsıntıyı anlatarak, “Marmara Adası’nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm.” dedi.

MÜRETTEBAT İFADE VERDİ

Halit Yukay’ın Teknesinin çarpıldığı iddia edilen ‘Arel 7’ gemisinin mürettebatı ile de görüşülerek ifadeleri alındı. Gemideki bir usta gemici, deniz yüzeyinde tekne parçaları gördüğünü ve bunun kaydını aldığını belirtti. Adlı makamlar tarafından, alınan bu ifadeler ve videolar soruşturma dosyasına eklendi.

Halit Yukay’ın son konuştuğu kişilerin başında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ geliyor. Tatlıtuğ, 4 Ağustos’ta saat 17.09’da WhatsApp üzerinden görüşme yaptıklarını belirtti. “Kendisi ile konuştuğumda, yola çıktığını ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi.” ifadesini kullandı. Halit Yukay’ın eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan’a tatile çıkmayı planladıklarını da aktardı.

HALİT YUKAY’IN CANSIZ BEDENİ ARANMAKTADIR

Halit Yukay’ın arama çalışmalarının 19. gününde, Erdek açıklarında cansız bedenine ulaşma çalışmaları ciddi hava koşulları nedeniyle başlatılamadı. Türk Deniz Kuvvetleri’nin ‘TCG Işın’ isimli gemisinin arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye geldiği fakat olumsuz hava şartları nedeniyle demir atamadığı belirtiliyor. Yukay’ın cansız bedeninin çıkarılması için gerekli çalışmalar devam ediyor.