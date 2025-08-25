Halit Yukay, Tekneyle Denize Açıldı

HALİT YUKAY DENİZDE KAYBOLDU

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10’da Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek amacıyla sahibi olduğu ‘Graywolf’ isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alınamayan Yukay için yakınları hemen ihbarda bulundu ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler arama çalışmalarına başlarken, 5 Ağustos saat 14.30 civarlarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası’ndaki Turanköy açıklarından gelen ihbarda, deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçaları görüldüğü belirtiliyordu. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinat doğrultusunda bölgeye yöneldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsur ile arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yarı batık tekne için dalış timi dalış yaptı ancak bu aramalardan sonuç alınamadı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının Halit Yukay’ın teknesiyle eşleştiği belirlendi.

KAZA SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Yalova’nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Yukay’ın, Yalova’dan Bozcaada’ya hareket ettiği anlara dair bazı görüntüler de ortaya çıktı. Çekilen videolarda, Halit Yukay’ın teknesiyle limandan ayrıldığı anlar yer alıyor. Olaya ilişkin Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ekinlik Adası’na çekilip vinçle karaya çıkarılan parçalanmış ‘Graywolf’ isimli teknede kazanın nedeninin belirlenmesi için bilirkişi incelemesine başlandı. Yukay’ın teknelerine çarptığı iddia edilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61) de Yalova’da gözaltına alındı. Kaptan, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest kalmasının ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine İstanbul’da yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Halit Yukay’ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı incelemede, kuru yük gemisinin ön kısmında sürtme izleri bulunurken, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile ‘Arel 7’nin rotasını araştırıyor. Ayrıca, kazadan 1 gün önce Çanakkale’de çekilen fotoğraflarda geminin ön tarafında bir iz görülmezken, 5 Ağustos’ta İzmit’te çekilen fotoğrafta belirgin izler dikkat çekiyor.

CENAZE BULUNDU VE ÇIKARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

92 metre boyunda ve 11 metre genişliğindeki geminin üzerindeki çiziklerin nasıl oluştuğu konusunda araştırmalar sürüyor. Yük gemisinin sürtme izlerinin olduğu yerden ve Halit Yukay’ın parçalanan teknesinden alınan numuneler Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi. İncelemenin sonucunda Halit Yukay’ın teknesi ile ‘Arel 7’nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi. Ayrıca, Halit Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da soruşturma kapsamında ‘tanık’ sıfatıyla ifade verdi. Arama çalışmalarına katılan Tatlıtuğ’un, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada bilgisine başvurulmak üzere İstanbul’da ifadesinin alındığı öğrenildi. Tatlıtuğ’un ifadesinde, kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, bu görüşme sırasında hattın aniden kesildiğini ve kendisine bir daha ulaşamadığını belirttiği kaydedildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını kazanın meydana geldiği Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devretti.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen arama çalışmaları, 19. gününde Halit Yukay’ın cansız bedenine ulaştı. Kaza bölgesinin 7 mil açığında ve 68 metre derinlikte deniz polisi tarafından tespit edilen Yukay’ın cenazesi, ROV ile görüntülendi. Cenazenin etrafında, tekneye ait motor plakaları ile bot parçaları da bulundu. Cenazenin deniz dibinden çıkarılma işlemi, cenazenin bütünlüğünün korunması amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yapılması planlansa da istişarelerin ardından cenazenin ROV ile çıkarılmasına karar verildi. Ancak, hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle deniz polisi ve diğer ekipler su altında yeni bir görüntüleme gerçekleştiremedi. Bugün bölgedeki şiddetli rüzgar ve dalga şartları nedeniyle ekipler çalışma yapamadı. Rüzgarın hızının azalmasıyla ekipler, denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapan, su altında tespit edilen unsurları su yüzeyine çıkarabilen ROV ile Halit Yukay’ın cenazesini bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalara başlayacak. ROV ile çalışmalar sonuçsuz kalırsa uzman ekiplerin devreye girmesi bekleniyor.