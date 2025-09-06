Halit Yukay Uğurlandı, Cenaze Töreni Yapıldı

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında, 4 Ağustos’ta teknesinin parçalandığı tespit edilen ve denizde cansız bedenine ulaşılmış olan yat üreticisi Halit Yukay, son yolculuğuna uğurlandı. Yukay için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde, öğle vakti bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Cami avlusunda, Yukay’ın ailesi taziyeleri kabul ederken, törene yakınları ve dostlarının yanı sıra ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Cenaze, kılınan namazın ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cenaze törenine çelenk gönderdi.

KAZA VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Olay, Halit Yukay’ın 4 Ağustos’ta “Graywolf” isimli özel teknesiyle Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılmasıyla başladı. Kendisine bir süre ulaşamayan yakınları, akşam saatlerinde durumu güvenlik güçlerine bildirdi ve arama çalışmaları başlatıldı. Sahil Güvenlik ekiplerince, Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında yapılan incelemelerde, teknenin kaza nedeniyle parçalandığı ve yarı batık bir halde olduğu belirlendi. Tekne içinde dalış timi tarafından gerçekleştirilen aramalarda ise herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. “Taksirle ölüme sebep olma” suçlamasıyla, tekneye çarptığı öne sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alındı. 8 Ağustos’ta hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak yapılan itiraz üzerine, 10 Ağustos’ta tutuklandı. Balıkesir Valiliği, yürütülen arama faaliyetleri sonucunda 23 Ağustos saat 19.00 sularında Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen bir cesedin, dalgıçların kullandığı yandan taramalı sonar ve ROV cihazlarıyla yapılan taramalar sonucunda 68 metre derinlikte deniz tabanında bulunduğunu açıkladı.

DNA EŞLEŞMESİ VE TESLİMAT

Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 Eylül’de denizden çıkarılan ve otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen ceset, DNA eşleşmesi sonrasında Halit Yukay’a ait olduğu belirlendi. Ayrıca, cenaze, yakınları tarafından teslim alındı.