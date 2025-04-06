Halk İradesi Önünde Engel Yoktur

HALK İRADESİNE VURGU

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, “Halk iradesinin önünde hiçbir engel duramaz” açıklamasında bulundu. Devletin imkanlarının kötüye kullanılması ve yargı sopasının kullanılmasına rağmen, vatandaşın iradesinin galip geleceğine inandığını dile getirdi. Torun, “O koltuğunu terk edecektir” şeklinde konuştu. CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı “İrade Milletindir” temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplandı.

KURUMLARIN GÜCÜ VE DAYANIŞMA

Kurultayı ANKA Haber Ajansı’na değerlendiren Seyit Torun, bu etkinliğin kayyum tehdidine karşı alınmış bir karar olduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip ve birçok demokratik mücadeleler vermiş bir siyasi parti olduğunu belirtti. “Kayyum atanmaya çalışılıyor CHP’ye. Sebebi de hiç olmadık nedenlerle, belgesi olmayan iftiralarla kayyum atanmaya çalışılıyor” şeklinde açıklamalar yaptı. Torun, iktidarın engel tanımadığını, ancak 100 yıllık mücadele geçmişleriyle bu girişimlere izin vermeyeceklerini belirtti.

DELEGELERİN KARARLILIĞI

Kurultayda delegelerin güçlü bir birliktelikle karar vereceklerine inandığını söyledi. Türkiye’de yeniden demokrasiyi ve adaleti tesis etme mücadelesinde kararlı olduklarını vurguladı. “Sahada, binada, her yerde vereceğiz ve Türkiye’yi içinde bulunduğu bu karanlıktan kurtulma çabası içerisinde olacağız” dedi.

Seyit Torun, “Erdoğan’ın iktidarı kaybetme paniğinden dolayı kendisi olmadık suçlardan tutukladılar” diyerek bu durumu eleştirdi. Mitinglerine devam edeceklerini belirten Torun, bugün burada yapılan kurultayın sadece bir olağanüstü kurultay değil, aynı zamanda dayanışma gösterisi olduğunu ifade etti. Her hafta büyük mitingler düzenleyeceklerini vurgulayarak, vatandaşlara durumu anlatmayı hedeflediklerini söyledi. Ekrem İmamoğlu’nun siyasi bir tutuklu olduğuna dikkat çekerek, “Gerçekten ülkemiz adına çok üzüntü verici bir durum” ifadesini kullandı.

Torun, toplumun her kesiminden insanların destek için imzalar verdiğini ve bunun Türkiye demokrasi tarihine geçecek önemli bir olay olduğunu belirtti. “Halk iradesinin önünde hiçbir engel duramaz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.