Halk Kıyılara Erişim Hakkına Sahip

KAMUYA AİT KIYILAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR

HARİTA ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Antalya Şube Başkanı Serter Kocababa, kıyıların halkın kullanımına kapatılamayacağı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kocababa, “Kıyılar halkındır, işletmeler geçişi engelleyemez. Vatandaş anayasal hakkını bilmeli, şikayet etmeli” ifadelerini kullandı. Kıyıların tarih boyunca kamuya açık alanlar olduğunu vurgulayan Kocababa, bu alanların geçmişte ticaret amaçlı kullanıldığını, günümüzde ise turizm için yoğun bir şekilde değerlendirildiğini belirtti. Ancak, bu durumun bazen anayasa ve yasalara aykırı uygulamalara neden olduğunu aktardı.

Kocababa, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 43’üncü maddesini hatırlatarak, “Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılardan yararlanma öncelikle halkın geçişine kapatılamaz” dedi. Kıyıların her birey için eşit ve serbest kullanım hakkı olduğunu ifade eden Kocababa, Antalya’daki bazı kıyı alanlarında vatandaşların geçişinin engellendiğine dair şikayetler aldıklarını belirtti. Vatandaşların bu tür durumlarla karşılaştıklarında hangi adımları atması gerektiğinin altını çizen Kocababa, ilk olarak ilçe belediyelerine başvurulması gerektiğini, yeterli sonuç alınamazsa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü veya kaymakamlıklara başvurulması gerektiğini söyledi. En önemli adımın ihlalin fotoğraflarla belgelenip ilgili kuruma iletilmesi olduğuna dikkat çekti.

Bir vatandaş, “Burada yüzemezsiniz” veya “Eşyalarınızı toplayın” gibi uyarılarla karşılaştığında neler yapması gerektiği hakkında bilgi veren Kocababa, kıyıların anayasa ve kıyı kanunu kapsamında kamuya ait olduğunu işletmeye belirtmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşın şezlongları kullanmak zorunda olmadığını, ancak kıyının her alanında bulunma hakkına sahip olduğunu ifade etti. İşletmenin ısrar etmesi durumunda durumu belgeleyerek yasal şikayet yollarını takip etmesi gerektiğini belirtti. Kocababa ayrıca, kıyı işgalleriyle ilgili daha kapsamlı bir değerlendirme yapacaklarını duyurdu. Haziran sonu veya temmuz başında bir çalıştay düzenlemeyi planladığını belirten Kocababa, bu çalıştayda Kıyı Kanunu ile ilgili yasal boşluklar, uygulama zafiyetleri ve idarelerin yetki ve sorumluluklarının masaya yatırılacağını ifade etti. Çalıştayda akademisyenler, hukukçular, şehir plancıları ve devlet kurumlarından temsilcilerin de yer alacağını sözlerine ekledi. Çalıştay çıktılarının kamuoyuyla ve ilgili makamlarla paylaşılacağını da duyurdu.