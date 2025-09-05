Halk Otobüsü S.K. Tarafından Kesildi

SALDIRI OLAYI VE MAHSUL SONUCU YARALANMA

Şanlıurfa’da, seyir halindeki bir halk otobüsünün sürücüsü Mehmet Kaymaz’a bıçakla saldıran S.K. (26), Antalya’da tutuklandı. Olay, 2 Eylül’de Direkli Mahallesi’nde meydana geldi. Hareket halindeki halk otobüsünün önünü, içinde iki kişi olan bir otomobil kesti. Otomobilden inen S.K., elindeki bıçakla Kaymaz’a saldırdı ve sürücüyü kolundan yaraladı. Diğer kişi ise otobüsün camına vurmaya başladı. Saldırı sırasında direksiyon başında olan Kaymaz, gaza basarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre ilerledikten sonra polis ekiplerini görene kadar durmayarak yardım istedi.

POLİS OPERASYONU VE TUTUKLAMA

Olay, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı ve bu görüntüler doğrultusunda polis ekipleri tarafından bir çalışma başlatıldı. Saldırganın S.K. olduğu tespit edildi. Şüphelinin Antalya’da bulunduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, S.K.’yı Antalya’da gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.