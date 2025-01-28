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Halk Otobüsü Şoförüne 6 Yıl Hapis İstemi

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Olayın Detayları

Kaza, geçen yıl 27 Eylül’de Melikgazi ilçesinin Aydınlıkevler Mahallesi’nde bulunan Cengiz Topel Caddesi’nde gerçekleşti. Şükrü Özcan, Y.A. yönetimindeki özel halk otobüsüne bindikten kısa bir süre sonra açık olan kapıdan düştü. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Özcan, Kayseri Şehir Hastanesi’ne taşındı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Özcan, tedavi altına alındı.

Yaşam Mücadelesi

Yoğun bakım ünitesinde 38 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Özcan, ne yazık ki hayata veda etti. Cenazesi, aile üyeleri tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi’ne götürüldü. Özcan, burada kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

Şoförün Durumu ve Görüntüler

Öte yandan, otobüsün şoförü Y.A.’nın olay günü gözaltına alındığı, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Şükrü Özcan’ın otobüsün ön kapısından düştüğü anlar, halk otobüsünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özcan’ın otobüse elinde bir çantayla bindiği, bir süre ayakta durduktan sonra oturmak istediği esnada otobüsün ani freniyle dengesini kaybedip düştüğü görüldü. Ayrıca, görüntülerde çevredekilerin Ona doğru koştuğu, otobüs şoförünün de sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdiği ve acil ambulans talep ettiği yer aldı.

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