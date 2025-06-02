Halk Oyunları Yarışması’nda 14 Okul

HALK OYUNLARI YARIŞMASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği Halk Oyunları Yarışması’nda 14 okuldan yaklaşık 270 öğrenci yeteneklerini sahneye çıkardı. Etkinlik, Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Yarışmada, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler performans sergiledi. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’na bağlı hakemlerin görev aldığı bu önemli etkinlikte dört farklı kategori yer aldı.

BAŞKAN YILDIRIM’DAN TEŞEKKÜR VE TEVİL

Dereceye giren takımlar, ödüllerini Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’dan aldı. Yarışma sonrası bir konuşma yapan Yıldırım, “Ümraniye sporda, sanatta ve halk oyunlarında bir başka. Gençlerle her zaman birlikte oluyoruz. Nisan ayından Haziran ayına kadar gençlerle hep birlikteyiz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yarışmaya katılan tüm öğrencilerin kendileri için birinci olduğunu vurguladı ve “270 kardeşimiz yarıştı. Ben yarışanların ileride çok daha güzel oyunlar oynayarak ulusal ve uluslararası alanda altın ve bronz madalyalar alacaklarına inanıyorum. Çünkü burada ciddi bir emek var” dedi.