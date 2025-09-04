Haberler

Halk Sağlığı Haftası İçin Mavi Işık

HALK SAĞLIĞI HAFTASI ETKİNLİĞİ

Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde bu yıl belirlenen tema olan ‘Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı’ sloganına vurgu yapmak için Bilecik Valiliği binası mavi ışıkla aydınlatıldı. Sağlıklı bir toplum oluşturmayı amaçlayan bu etkinlik, dumansız bir gelecek için sürdürülen savaşa dikkat çekti. Valilik binasının aydınlatılması, tütün kullanımının azaltılması ve toplum sağlığının korunması konusundaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

SAĞLIK HAZİNESİ

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, “Sağlık, en değerli hazinemizdir. Daha sağlıklı yarınlar için tütünsüz bir hayatın önemine dikkat çekiyoruz. Dumansız bir Türkiye, sağlıklı bir toplumun teminatıdır” şeklinde mesaj verdi. Bu etkinlik, tütünsüz yaşamın önemini vurgulayan çabaların bir parçası olarak öne çıkıyor.

