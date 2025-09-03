Haberler

Halk Sağlığı Haftası’nda Teşvik Ediliyor

HAFTANIN AMACI HAZIRLANIYOR

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası, sağlıklı yaşamın desteklenmesi ve zararlı alışkanlıklar konusunda farkındalık oluşturma hedefi ile yürütülüyor. Bu doğrultuda, Kayseri’de en fazla başvuru alan sigara bırakma polikliniği hekimlerinden Uzm. Dr. Ayşegül Yılmaz Türker, başarılı çalışmaları nedeniyle Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

TÖRENDE NEFES KESEN ANLAR

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Duygu Horoz ve Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Seçkin Özsaydı’nın da katıldığı törende, Kaymakam Arısoy, Dr. Türker’e gösterdiği çaba ve özveriden dolayı teşekkür etti ve bu tür çalışmaların toplum sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Dr. Türker ise, Halk Sağlığı Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ulaşmada kendilerine farklı bir motivasyon sağlayacağını ifade etti ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

ÖNEMLİ

Haberler

Kastamonu Belediyesi Etkinlik Düzenledi

Kastamonu Belediyesi, Atatürk'ün şehre gelişinin yıl dönümünde etkinlik düzenledi. Sanatçı Melek Mosso eleştirilere hedef oldu; bir AK Parti yetkilisi sert sözler sarf etti.
Haberler

Haber: Baba Kızı Tüfekle Vurdu

Osmaniye otobüs terminalinde bir baba, kızı N.K.'yi tüfekle vurdu. Yaralı kadın hastaneye sevk edilirken baba, çevredeki insanlar tarafından yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.