Halk Sağlığı Haftası’nda Teşvik Ediliyor

HAFTANIN AMACI HAZIRLANIYOR

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası, sağlıklı yaşamın desteklenmesi ve zararlı alışkanlıklar konusunda farkındalık oluşturma hedefi ile yürütülüyor. Bu doğrultuda, Kayseri’de en fazla başvuru alan sigara bırakma polikliniği hekimlerinden Uzm. Dr. Ayşegül Yılmaz Türker, başarılı çalışmaları nedeniyle Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

TÖRENDE NEFES KESEN ANLAR

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Duygu Horoz ve Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Seçkin Özsaydı’nın da katıldığı törende, Kaymakam Arısoy, Dr. Türker’e gösterdiği çaba ve özveriden dolayı teşekkür etti ve bu tür çalışmaların toplum sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Dr. Türker ise, Halk Sağlığı Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ulaşmada kendilerine farklı bir motivasyon sağlayacağını ifade etti ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.