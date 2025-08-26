Halk Sağlığını Koruma Denetimleri Devam Ediyor

DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını koruma ve gıda güvenilirliğini sağlama amacıyla işletmelerdeki denetimlerini sürdürüyor. İlçe Müdürü Seher Çakmak Sadık liderliğinde düzenlenen denetimlerde, toplu tüketim yerleri, marketler ve gıda satış işletmeleri titizlikle gözden geçiriliyor. Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihleri, depolama koşulları, soğuk zincir uygunluğu ve hijyen kuralları dikkatle kontrol ediliyor.

GIDA GÜVENLİĞİ VURGUSU

Gıda kontrol görevlileri, işletme sahiplerine mevzuata uygun hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgi verirken, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtiliyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliği ve halk sağlığının en öncelikli konular arasında yer aldığına dikkat çekerek, “Denetimlerimiz düzenli olarak devam edecek. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden herhangi bir durum karşısında taviz vermeden gerekli işlemleri uyguluyoruz. Karşılaşılan olumsuzluklar ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bize iletilebilir.” açıklamasında bulunuyor.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Yetkililer ayrıca, vatandaşları alışverişlerinde ürün etiketlerini kontrol etmeleri ve son kullanma tarihi yaklaşmış veya uygun koşullarda saklanmayan gıdaları bildirmeleri gerektiği konusunda uyarıyor. Bu sayede toplum sağlığının korunmasına yönelik önemli bir katkı sağlanmış oluyor.