Halk TV’de Rasim Ozan Krizi Patlak Verdi

RÖPORTAJ KRİZİ VE İSTİFALAR

Rasim Ozan Kütahyalı ile gerçekleştirilen söyleşinin YouTube kanalında yayınlanması, Halk TV’de önemli bir krize neden oldu. Sosyal medyadan yükselen tepkilerin ardından gazeteci Serpil Yılmaz, “Halk TV bulunmak istediğim noktanın uzağına düştü” diyerek istifa ettiğini açıkladı. Ardından ‘Kayda Geçsin’ grubundaki Şule Aydın, Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan da istifalarını duyurdu. Şule Aydın, “Ekip olarak bugün itibarıyla Halk TV ile yollarımız ayrıldı” şeklinde ifade etti.

CAFER MAHİROĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan krize dair bir açıklama yapan Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, röportajın kendi bilgisi olmadan yayımlandığını belirtti. Mahiroğlu, “Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne benimle ne de Halk TV’nin yayın çizgisiyle bir ilgisi vardır. Bu tamamen bir yol kazasıdır. Eğer bilgim olsaydı, röportaja asla onay vermezdim” şeklinde konuştu. Ayrıca, Halk TV’nin YouTube kanalının farklı bir yönetim tarafından idare edildiğini ve programcıların eleştirilerine saygı duyduğunu, fakat kendisine söz hakkı tanınmamasını eleştirdiğini dile getirdi.

RÖPORTAJ KALDIRILDI

Gelişmeler sonrası Halk TV, Rasim Ozan Kütahyalı röportajını YouTube kanalından kaldırdı. Kanalın YouTube sayfasında “Öcalan eve çıkmayı reddetmiş” kapak fotoğraflı yayına erişmek isteyenler, “Video bulunamadı” uyarısıyla karşılaştı.

TİP GENEL BAŞKANI’NDAN DEĞERLENDİRME

Halk TV’de yaşananlarla ilgili olarak Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’tan dikkat çekici bir değerlendirme geldi. Baş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Hayati dönemeçte muhalefetin çeşitli unsurlarının zindana atılmasında tetikçilik rolü üstlenen kimi yüzler bugün fırsat bulmuş gibi yine demokrasi havarisi, barış havarisi olarak medyada boy göstermeye başladı.” Baş, 2007’de Fethullahçıların operasyonlarındaki rollerini hatırlatarak, “Kürt illeri yıkılırken, hapishaneler sırf muhalifler diye esir edilmiş insanlarla doldurulurken sesi çıkmayanlar, 2025 yılında uzman sıfatıyla ekranlara çıkarılıyor” dedi. Baş, Halk TV’nin yıllardır TİP’e dönük sistematik ambargo uyguladığını belirtti.