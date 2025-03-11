Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı Krizi

RASİM OZAN KÜTAHYA LI KAOSU

Halk TV’de ciddi bir tartışma yaşandı. Halk TV, Rasim Ozan Kütahyalı ile gerçekleştirdiği röportajı YouTube kanalı üzerinden yayınladı. Ancak bu durum, Halk TV programcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Gazeteciler Timur Soykan, Murat Ağırel ve Barış Pehlivan’ın da bulunduğu ekip, Kütahyalı ile yapılan yayını eleştirdi.

SERPİL YILMAZ’IN ISTİFASI

Halk TV yazarı Serpil Yılmaz, bu gelişmelerin ardından istifa ettiğini duyurdu. YouTube’daki söyleşi, “Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!” ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Halk TV bulunmak istediğim noktanın uzağına düştü: Rasim Ozan Kütahyalı’yla… Sevgili mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedikten sonra istifasını açıkladı.

YENİ YONETİM ADIMLARI

Halk TV yönetimi, bu olay sonrası nasıl bir yaklaşım sergileyecek bilinmiyor. Yaşanan gelişmeler, izleyicileri ve proqramcıları derinden etkiledi. Kütahyalı ile yapılan röportajın ardından halk TV’de başka hangi değişiklerin olacağı merak konusu.