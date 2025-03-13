Halk TV’de Röportaj Sonrası İstifa Krizi

Halk TV’de gerçekleştirilen bir röportaj sonrasında kanal içinde büyük bir kriz yaşandı. Rasim Ozan Kütahyalı, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla ilgili olarak gözlemlerini paylaştı. Bu durum, kanal tarafından “Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!” şeklinde duyuruldu. Bu gelişmeler neticesinde Barış Pehlivan kanaldan ayrıldı mı? Barış Pehlivan neden istifa etti? Röportajın ardından Halk TV’deki tartışmalar alevlendi. İlk olarak Serpil Yılmaz, sonraki günlerde ise Murat Ağırel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, tepkiler sonucunda kanaldan ayrıldılar.

AÇIKLAMALAR VE REAKSİYONLAR

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, yaşanan olaylar sonrası bir açıklamada bulundu. Mahiroğlu, “Dün akşam, Youtube kanalımızda yayınlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın gerekçesine özne olan Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz. Bu tamamen bir yol kazasıdır” dedi.

Barış Pehlivan, 10 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuş, Türk gazeteci ve yazardır. Türkiye siyasetine dair gerçekleştirdiği araştırma haberleri ve yayınladığı kitaplarla tanınır. Gazetecilik faaliyetleri sebebiyle üzerine birçok dava açıldı ve bu davalar dolayısıyla 2011 ve 2020 yıllarında cezaevine girdi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olan Pehlivan, 2004’te Leman Dergi Grubu’na bağlı Kaçak Yayın dergisinde muhabir olarak görev aldı. CNN Türk kanalında yayınlanan “Paranın Seyir Defteri”, “Şair Ceketli Çocuk: Kazım Koyuncu” ve “Nohut Oda Bakla Sofa” adlı belgesellerde yardımcı yönetmenlik ve editörlük yaptı.

ÖNEMLİ YAYINLARI

5N1K programı için “Yabancılara Toprak Satışı”, “Şah Mesud Suikastı” gibi dosya haberler oluşturdu. Ayrıca Karşı gazetesinde köşe yazarlığı yaparak etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Haberleri ve kitapları ile birçok defa yargı önüne çıkarılan Pehlivan, cezaevine girmesiyle gündem oldu. 2005-2010 yılları arasında CNN Türk için “Oradaydım” belgeselini hazırladı ve Türkiye’nin yakın tarihine ait 250’den fazla olayı tanıklarıyla yayınladı. Barış Terkoğlu ile birlikte, “Sızıntı: Wikileaks’te Ünlü Türkler”, “Mahrem”, “Metastaz” ve “Cendere” isimli araştırma kitaplarını kaleme aldı.