Halk TV’de Yaşanan İstifalar Ve Gelişmeler

YENİ İSTİFALAR YAŞANIYOR

Halk TV’de, Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportajın ardından yaşanan olaylar, kanal içinde büyük yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu. Bu süreç, kanal yönetimi ve çalışanları arasında gerilim yarattı. Gelişmeler neticesinde bazı isimlerin Halk TV’den ayrıldığı yönündeki iddialar da dikkat çekiyor. İzleyicilerin ve medya takipçilerinin odaklandığı konu ise, Halk TV’den ayrılan kişilerin kimler olduğu ve bu ayrılıkların sebepleri.

KANALDAKİ ÖNEMLİ GÖREVLİLER KANALI TERK EDİYOR

Son dönemlerde yaşanan olaylar, Halk TV’de önemli ayrılıklara sebep oldu. Kütahyalı ile yapılan röportaj, büyük tartışmalara yol açarken, bazı önemli gazeteciler de kanaldan istifa etti. İstifa eden isimler arasında Serpil Yılmaz, Barış Terkoğlu, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel yer alıyor. İstifa eden gazeteciler, Kütahyalı’nın geçmişteki ifadelerinin, onunla yapılan röportajın Halk TV’nin yayın politikasıyla uyumlu olmadığını vurguladı.

ROPORTAJ KANALIN POLİTİKALARIYLA UYUMLU DEĞİL

“Kayda Geçsin” programının ekibi, bu gelişme sonrasında kanal ile yollarını ayırma kararı aldı. Kanal sahibi Cafer Mahiroğlu, bu röportajdan haberdar olmadığını ve bunun bir “yol kazası” olduğunu ifade etti. Ancak, istifa eden isimler, aldıkları karardan geri adım atmadı. Halk TV’deki bu ayrılıklar ve yaşananlar, kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.