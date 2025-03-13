Halk TV’deki Röportaj Kriz Yarattı

Halk TV’de yapılan bir röportaj, kanal içerisinde büyük bir krize yol açtı. Rasim Ozan Kütahyalı, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı hakkında değerlendirmelerde bulunurken, kanal bu durumu “Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!” ifadeleriyle duyurdu. Röportaj sonrası, Timur Soykan’ın neden istifa ettiği ve Halk TV’den ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Bu röportajın ardından, Serpil Yılmaz, Murat Ağırel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu gibi isimler, kanaldan tepkili bir şekilde ayrıldı. Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, olayın ardından bir açıklama yaptı. Mahiroğlu, “Dün akşam, Youtube kanalımızda yayınlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın gerekçesine özne olan Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz. Bu tamamen bir yol kazasıdır” dedi.

TIMUR SOYKAN’IN KARİYER YOLCULUĞU

Kırklareli’nde doğan Timur Soykan, üniversite eğitimine 1992 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümünde başladı ve 1998 yılında buradaki eğitimini tamamladı. Gazetecilik hayatına Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde adım atan Soykan, daha sonrasında Radikal Gazetesi’ne geçmiş ve burada dokuz yıl muhabirlik yapmış, ardından üç yıl boyunca editörlük görevinde bulunmuştur. Radikal Gazetesi’nden ayrıldıktan sonra, Postacı Yayınevini kurarak edebiyat ve politikaya dair kitaplar yayımlamış, Türkiye’nin siyasi gündemi ile ilgili analizler yapan tanınmış gazetecilerin eserlerini basmıştır. Posta Gazetesi’nde haber müdürü olarak çalışmıştır.

EDİTÖRLÜK VE YAZARLIK DENEYİMİ

Timur Soykan, aktüel siyaset, hikâye ve polisiye roman türünde eserler vermiştir. 2008 yılında Demet Bilge Ergün ile birlikte “Sapan: Hrant Dink Cinayeti -Bir Güvercinin Katilleri-” isimli bir kitabı yayımlamıştır. 2009 yılında çıkan “Tanrı Misafirleri Oteli” adlı kitabında gerçek yaşam hikayelerine yer vermiştir. Bu eserde, farklı şehirlerden ve mesleklerden insanlarının hayat mücadelesi “biyografik öykü” tarzında ele alınmıştır. Çocuk işçilerin yaşam mücadelesini etkileyici bir şekilde anlatmıştır. 2013 yılında ilk polisiye romanı olan “Zavallı -Gerçek Kimin Umurunda?-” isimli eseri yayımlanmıştır. Postacı Yayınevinden çıkan bu kitap, devlet içerisindeki güç mücadelelerini ele alan bir komiser cinayetinin arka planında gelişmektedir. 2016 yılında Kırmızı Kedi Yayınevinden çıkan “Liste” adlı polisiye romanında da bir komiser cinayetinin etrafında dönen karanlık olaylar işlenmiştir.