Halk TV Krizi: Ayrılık ve Tepkiler

Rasim Ozan Kütahyalı Krizi Ve Tartışmalar

Halk TV’de yaşanan Rasim Ozan Kütahyalı olayı, kanalda ciddi tartışmalara yol açtı. Kütahyalı’nın Halk TV ile gerçekleştirdiği söyleşinin YouTube üzerinden yayınlanması, Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Timur Soykan gibi gazetecilerin sert tepkilerini çekti. Bu durum, kanal içindeki gerilimi artırırken, Halk TV’de ayrılık söylentileri gündeme geldi. Özellikle uzun süredir kanalda yer alan Barış Pehlivan’ın kanaldan ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu ve bu sürecin arka planındaki gelişmeler tartışılıyor.

Gazetecilerin Tepkisi Ve İstifa Dalgası

Halk TV’de uzun süre çalışan gazeteciler, Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportaja karşı sert tepkiler gösterdi. Barış Pehlivan başta olmak üzere Timur Soykan ve Murat Ağırel, Kütahyalı’ya mikrofon verilmesine ve böyle bir ismin kanalda yer almasına karşı çıktılar. Yaşanan bu gerilim sonrası, Barış Pehlivan’ın kanaldan ayrılma kararı aldığı iddiaları ortaya çıktı. Bu durum, Halk TV bünyesinde başlayan bir istifa dalgasının parçası olarak değerlendiriliyor.

Barış Pehlivan’ın Ayrılış Nedeni

Barış Pehlivan, Kütahyalı ile yapılan söyleşinin ardından sessizliğini bozarak, Halk TV’nin bu isme mikrofon uzatmasını eleştirdi. Pehlivan, istifa sürecine dair yaptığı açıklamada, Kütahyalı’nın Türkiye’deki medya düzeninin çürümüşlüğünü temsil ettiğini belirterek, “Kütahyalı, Türkiye’deki bugünkü çürümüşlüğün medyadaki ayaklarından biridir. Politik davaların bir ayağı, rıza gösterimi için medyadır. Kütahyalı, 2007 sonrası Türkiye’deki kumpasların gönüllü, bilinçli ve organize destekçilerinden biridir. Eğer o gazeteciyse, lütfen bana gazeteci demeyin.” ifadelerini kullandı. Bu sert çıkışının arkasından Pehlivan’ın Halk TV’den ayrılma kararının kesinleştiği belirtildi ve bu gelişme, Halk TV’deki istifa zincirinde önemli bir halkası olarak değerlendirildi.