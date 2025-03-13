Halk TV Krizi ve Murat Ağırel’in İstifası

Kanal İçi Kriz Başlatıyor

Halk TV’de Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportaj, kanalda büyük bir krize yol açtı. Kütahyalı, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulunurken, kanal bu durumu “Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!” ifadeleriyle duyurdu. Röportajın ardından birçok programcı, kanaldan ayrılma kararı aldı. İstifa eden isimler arasında Serpil Yılmaz, Murat Ağırel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu bulunuyor.

Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu Olayı Değerlendiriyor

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu, yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaptı. Mahiroğlu, “Dün akşam, Youtube kanalımızda yayınlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın gerekçesine özne olan Rasim Ozan Kütahyalı’nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz. Bu tamamen bir yol kazasıdır” dedi.

Murat Ağırel’in Geçmişi ve Gazetecilik Kariyeri

Murat Ağırel, 23 Eylül 1980 tarihinde Ceyhan, Adana’da dünyaya geldi. Türk gazeteci ve yazar olan Ağırel, ilköğretim ve ortaöğrenimini Ceyhan’da tamamladıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nden mezun oldu. 2006 yılında “Biz kaç kişiyiz?” adlı sivil toplum platformunun kuruculuğunu yaptı. Ayrıca “Memleket Sevdalıları Derneği”ni kurarak genel başkanlığını üstlendi. 2008 yılında Ergenekon davaları kapsamındaki gözaltı sürecinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yargılandığı davalarda “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, ancak bu karar Yargıtay tarafından bozuldu ve 2019 yılında beraat etti.

Günümüzdeki Faaliyetleri ve Eserleri

2018 yılında İYİ Parti’den İstanbul milletvekili adayı olan Ağırel, seçilemedi. Günümüzde Yeniçağ Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapıyor ve Halk TV’de çeşitli programlara katılıyor. Ağırel, köşe yazılarında ve kitaplarında genellikle Türkiye’deki yolsuzluk iddialarını ele alıyor. Eşi Dilek Ağırel ile birlikte iki çocuk babasıdır. Şaki (2019), Sarmal (2020), Vurgun – Parsel Parsel 2 (2021) gibi eserleriyle yazarlık kariyerini sürdürüyor.